Ensin poliisit uhkasivat, sitten epäröivät ja lopulta sumuttivat – Elokapina-aktivistit kertovat, mitä lauantain mielenosoituksessa tapahtui: "Tekisin kaiken uudelleen"

Muutaman tunnin jälkeen mielenosoittajat istuivat myös viereisen Kaisaniemenkadun tukkeeksi. Sitä poliisi ei sulattanut. Mielenosoittajat ajattelivat, että poliisi kantaa heidät pois, vie putkaan ja antaa ehkä sakotkin. Näin poliisi on toiminut aiemmissakin Elokapina-liikkeen mielenilmauksissa.

– Sitten poliisit epäröivät hetken, jolloin ajattelin, että käytössä on ehkä pelotetaktiikka. Sitten he varoittivat uudestaan ja alkoivat suihkuttaa, Saarinen kertoo.

"Voimankäyttö oli mielestäni perusteetonta"

Poliisi käy läpi tapahtumat

Sekä Ville Saarinen että Emma Castrén kertovat, että poliisi esti sivusta seuranneita Elokapinan aktivisteja antamasta vettä sumutuksen kohteeksi joutuneille henkilöille. MTV Uutiset on nähnyt videon, jossa sumutuksen kohteeksi joutunut henkilö yrittää pestä silmiään, mutta poliisi nappaa häneltä vesipullon pois.

Poliisi tiedotti sunnuntaina, että sen mukaan kyseessä on ollut poliisin johdettu kenttätilanne, jossa on tehty ratkaisu passiivisen vastarinnan murtamiseksi ja väkijoukon hajottamiseksi, ottaen huomioon merkittävän liikennehaitan ja poliisin kehotuksien ja käskyjen noudattamatta jättämisen sekä tilanteen keston.

Helsingin poliisi käy vielä erikseen läpi mitä on tapahtunut, miten poliisi on toiminut ja mikä vaikutus tapahtumilla on poliisin menettelytapoihin tulevaisuudessa.