Ukrainan kohtalo näyttäisi hyvin erilaiselta Yhdysvaltojen ja Euroopan rauhansuunnitelmissa.

Ukrainan rauhansuunnitelman neuvottelut käyvät nyt kiivaina. Viikonloppuna saatiin jo positiivisia merkkejä, kun Yhdysvallat ja Ukraina kertoivat laatineensa päivitetyt puitteet rauhalle. Samaan aikaan Euroopan maat antoivat vastaehdotuksensa Yhdysvalloille.

MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtalan mukaan Euroopan ja Yhdysvaltojen ehdotukset ovat hyvin kaukana toisistaan.

– Yhtäläisyyttä näillä on lähinnä se, että molemmissa on nimellisesti 28 kohtaa.

Hän nostaa MTV Uutiset Liven lähetyksessä esiin kolme merkittävintä asiaa suunnitelmista ja niiden eroista. Ensimmäinen on Ukrainan sotilaallinen itsenäisyys.

– Yhdysvaltojen ehdotuksessa se käytännössä katoaisi.

Siinä Ukraina ei saisi liittyä Natoon nyt tai tulevaisuudessa, ja asevoimien kokoa rajoitettaisiin. Euroopan vastaehdotuksessa Nato päättäisi itse laajentumisestaan, mutta sotilaiden määrää rajoitettaisiin myös tässä ehdotuksessa, vaikkakin hieman vähemmän.

– Kyse ei ole niinkään siitä, mikä se luku nyt lopulta on. Kyse on siitä, että jos ulkopuolelta määrätään kuinka suuret asevoimat saa olla, se on käytännössä turvallisuuspolitiikan luovuttamista muille.