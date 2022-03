FT: Ukraina ja Venäjä laatineet alustavan rauhansuunnitelman – Ukrainan mukaan uutisessa esitelty vain Venäjän pyyntö

Aiemmin tänään Venäjä kertoi, että Ukrainan kanssa käytävissä neuvotteluissa on esillä ehdotus, jonka mukaan Ukrainan asema muutettaisiin Ruotsin ja Itävallan esimerkin mukaiseksi.

Ukraina: Kyse luonnoksesta

Ukrainan presidentin neuvonantaja Mihail Podoljakin mukaan Financial Timesin aiemmin uutisoima alustava rauhansuunnitelma on vasta luonnos, jossa on esitettynä vain Venäjän puolen pyyntö.