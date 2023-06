Talentia: Lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät tuntevat lastensuojelulain – "Hallinto-oikeudet arvioivat puolueettomasti kokonaisaineistoa"

– Varatuomari Leeni Ikonen esitti MTV Uutisissa kiireellisten sijoitusten siirtämistä käräjäoikeuden päätettäväksi, koska sosiaalityöntekijät eivät tunne lakia. Lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät tuntevat lastensuojelulain ja heidät on siihen koulutettu, totea Talentian erityisasiantuntija Alpo Heikkinen .

Heikkisen mukaan kiireellisessä sijoituksessa on kyse välittömän vaaran tunnusmerkistön arvioimisesta, jossa lapsen terveys ja turvallisuus on varmistettava sillä hetkellä.

– Kyse ei siis ole ainoastaan juridiikasta, kuten Ikonen väittää. Olosuhteiden ja riskin arvioiminen sekä mahdollisten seurausten ennakointi on usein kokeneellekin sosiaalityöntekijälle haasteellinen ja kompleksinen tehtävä.

"Lastensuojelun laatuun vaikuttava keskeinen tekijä ei ole se, että valitusperusteiden kriteereiden arviointia siirretään hallinnolliselta instanssilta toiselle"

Talentia ei kannata Ikosen ajatusta siirtää lastensuojeluasiat hallinto-oikeudesta käräjäoikeuden puolelle. Asiantuntija painottaa, että lapsen edun näkökulmasta päätöksentekoprosessin on oltava nopea ja joustava.

– Hallinto-oikeudet arvioivat mielestäni puolueettomasti kokonaisaineistoa, jota on tavanomaisesti kertynyt huostaanottotapauksissa useiden vuosien ajalta. Asiakirja-aineiston epätäsmällisyydet ja virheet eivät muodosta päätöksenteon keskeisiä vaikuttimia tai toimi päätöksenteon keskeisinä perusteina, kuten Ikonen lausumissaan väittää.

Heikkinen huomauttaa, että hallinto-oikeudet voivat pyytää myös täydentävää aineistoa, jolloin tulkintavirheiden todennäköisyys on pieni.

"Asiakastyön dokumentointi on lakisääteistä ja kuuluu perusammattitaitoon"

Talentiasta todetaan, että riskikriteeristön arviointi on keskeinen osa sosiaalityöntekijän osaamisessa ja taito kehittyy myös työkokemuksen myötä sellaisessa työyhteisössä, jossa vaihtuvuus on vähäistä ja työntekijöiden työhyvinvoinnista ja jaksamisesta on pidetty huolta.