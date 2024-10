Sosiaalityöntekijät kauhistuivat hallituksen suunnitelmista: "Työantajalle annetaan vapaat kädet"

Nykyään sijaisena voi toimia vain laillistetun sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Jatkossa tausta siis voisi olla kirjavampi.

– Hallituksen esityksessä on mainittu esimerkin omaisesti, millaisilla tutkintotaustoilla voi toimia laillistamattomana sosiaalityöntekijän sijaisena. Käytännössä työnantajalle annetaan kuitenkin vapaat kädet päättää, minkä se katsoo sopivaksi koulutustaustaksi, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio .

"Viranomaiset ovat jo tehneet vakavia huomioita tilapäisistä sosiaalityöntekijöistä"

– Tämä on erittäin merkittävä asia asiakasturvallisuuden kannalta, varsinkin kun valvontaviranomaiset ovat jo tehneet vakavia huomioita tilapäisesti sosiaalityöntekijänä työskentelevien osalta, jatkaa Tuomikoski.

Tuomikoski kertoo havaituista puutteista: "Puutteita on ollut palveluiden laadussa, asiakkaiden riittämättömässä tiedottamisessa heidän oikeusturvastaan ja päätösten vaikutuksista asiakkaiden elämään ja muihin palveluihin tilapäisten sosiaalityöntekijöiden puutteellisen osaamisen vuoksi."

"Tilanteet, joissa sosiaalityöntekijän virkavastuu ulkoistetaan, tulevat lisääntymään"

– Nyt ollaan heikentämässä sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusehtoja. Esimerkiksi sijaispätevillä on riittämättömät lakiopinnot, tai riittämätön osaaminen arviointi työstä, joten tilanteet, joissa sosiaalityöntekijän virkavastuu ulkoistetaan, tulevat lisääntymään heikennyksen myötä, sanoo Kanta-Hämeessä työskentelevä sosiaalityöntekijä Satu Viksten .

Sosiaalityöntekijä kertoo, että kentän tilanne on jo nykyisellään kuormittunut.

Sosiaalityöntekijän mielestä hallituksen ehdotus on sosiaalityön profession näkökulmasta erittäin huolestuttava.

– Mutta vielä huolestuttavampi se on asiakasturvallisuuden ja palveluiden laadun kannalta. Minkään muun soten laillistetun ammattihenkilöryhmän kannalta tällaista ei mietitä tällä hetkellä. Vaikuttaa vahvasti siltä, että ymmärrys sosiaalihuollosta ja sosiaalityöstä tai niiden asiakaskunnasta on niin heikkoa, ettei tämän ehdotuksen todellisia vaikutuksia tunneta, toteaa Tuomikoski.

"Työntekijöiden vaihtuvuus merkittävä laatuongelma"

– Alalla on tälläkin hetkellä uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja tuessa työuran alussa monissa paikoissa isoja puutteita.

Järvelin kertoo, että työntekijöiden vaihtuvuus on lastensuojelussa merkittävä ongelma lastensuojelun laadun näkökulmasta.

– Pelkäämme, että tuleva uudistus tulee vaarantamaan asiakasturvallisuuden. Lastensuojelun sosiaalityö on vaativa tehtävä, johon pitää olla riittävä koulutus ja osaaminen. Lisäksi huolena on, että lyhytaikaiset virkasuhteen tulevat lisääntymään alalla, jossa vaihtuvuus on jo nyt merkittävä ongelma.