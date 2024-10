Viranomaiset paljastavat MTV Uutisille: Lastensuojelussa havaittu epäeettisiä, jopa lainvastaisia toimintamalleja

Ostopalvelujen käyttö on lastensuojelussa kiihtynyt ja samalla alalle on muodostunut jopa lainvastaisia, epäeettisiä toimintamalleja. Asiasta kertovat MTV Uutisille aluehallintovirastot eri puolilta Suomea. Ilmiön myötä on syntynyt yrityksiä, joiden liikeidea on ollut myydä kunnille ja hyvinvointialueille sosiaalityöntekijöitä.