Hyvinvointialueilla ei hyväksytä valvontaviranomaisen omaa lastensuojelua koskevaa henkilöstömitoitusta – "Valvira toimii kuin valtio valtiossa"

Asiantuntijan mukaan valvontaviranomaisten vaatimus siitä, että puolet laitosten kasvatus- ja hoitohenkilökunnasta on oltava ammattikorkeakoulutettuja, ei perustu lakiin ja silti kyseistä linjausta on pidetty voimassa vuosikausia.

Hyvinvointialueyhtiön mielestä keinotekoinen mitoitus estää palvelujen turvaamista ja nykyvaatimus on johtanut muun muassa siihen, että sijaishuollon toimintayksikköjä on jouduttu sulkemaan ja yksikköjä on jäänyt avaamatta, kun riittävää määrää korkeakoulutettuja ei ole saatu rekrytoitua.

– Vakiintunut käytäntö on, että se puolet ja puolet voisi olla hyvä ja tämä perustuu siihen, että kun puhutaan lastensuojelun sijaishuollon yksiköistä, niin kysymys on erittäin vaativasta sosiaalihuollon palvelusta. Työntekijöiden koulutuksen pitää olla riittävää siihen hommaan, toteaa Valviran ylitarkasta Pekka Ojaniemi .

"Yli toimivallan on menty"

– Yli toimivallan on menty, on luotu lakiin perustamaton mitoitus ja sanktioitakin on annettu tästä. Sellaisen mitoituksen painoarvo, joka ei perustu lakiin, on täysi nolla. Siitä pitää päästä eroon, jotta hyvinvointialueet pääsevät rakentamaan omaa palvelutuotantoa.