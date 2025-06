Kadonneesta suurperheestä yli sata vihjettä – poliisi tehnyt etsintöjä

Poliisi kertoo vastaanottaneensa yli sata vihjettä liittyen kadonneeseen pohjalaiseen perheeseen.

Poliisin mukaan osaa vihjeistä on tutkittu tarkemmin, ja muutamiin kohteisiin on tehty etsintöjä. Perhe on yhä kateissa. Vihjeet ovat tulleet eri puolilta maata, ja osa niistä on johtanut tarkempiin tutkimuksiin.

Lue myös: Poliisin etsimän perheen hyvin tuntenut ihmettelee ajojahtia

– Etsintöjä on tehty muutamassa paikassa, mutta toistaiseksi ne eivät ole tuottaneet tulosta, sanoo tutkinnanjohtaja Tony Rauma.

Poliisin esitutkinta ja saatujen vihjeiden läpikäyminen jatkuu.

Poliisi pyytää yhä yleisöltä havaintoja ja vihjeitä perheen liikkeistä ja mahdollisesta olinpaikasta.

Poliisi pyytää toimittamaan vihjeet soittamalla vihjenumeroon 0295 415 501 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi

– Kaikki havainnot, myös pieniltä vaikuttavat, voivat olla tutkinnan kannalta merkityksellisiä, poliisi huomauttaa.

Poliisi ilmoitti tällä viikolla etsivänsä pohjalaista Karfin suurperhettä, koska näitä ei ole tavoitettu vuoteen. Viimeinen tieto heidän liikkeistään on, kun vanhemmat hakivat perheen seitsemän lasta luvatta sijoituslaitoksesta. Heitä epäillään omavaltaisesta huostaanotosta.

4:28 Katso videolta: Tommy ja Karoliina vuodattivat epäreilusta kohtelustaan TV-uutisille vuonna 2020.