Tiesitkö, että voit saada työpaikaltasi polkupyörän etuna? Lue vinkit työmatkafillarointiin!

Pyöräliiton arvion mukaan noin 100 000 työntekijää on ottanut käyttöönsä työnantajan järjestämän työsuhdepyörän.

– Pyöräliikenne sähköistyy kovaa tahtia, siinä työsuhdepyörä on ollut valtava vauhdittaja, hän sanoo.

Työsuhdepyöristä noin 70 prosenttia on sähköpyöriä.

Pyöräilyaktiiveilla on yksi tärkeä viesti liikenteen sujuvoittamiseksi

Sitoutunut polkija

Pyöräedun käytäntöjä on yhtä paljon kuin työnantajia. Osa edun tarjoajista sitouttaa ostoksen tiettyyn liikkeeseen. Joillakin pyörä on tarjolla työpaikalla valmiina. Pyöriä tarjoavia työnantajia on aina kaupungeista, yksityisiin pieniin ja suuriin yrityksiin.