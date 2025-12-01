Ilmajoella Etelä-Pohjamaalla on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa pyöräilijä loukkaantui vakavasti. Poliisi etsii silminnäkijöitä.

Ilmajoen keskustassa Kauppatien ja Asematien risteyksessä sattui eilen sunnuntaina noin kello 14.45 liikenneonnettomuus, jossa olivat osallisina autoilija ja polkupyöräilijä.

Polkupyöräilijä loukkaantui poliisin tiedotteen mukaan vakavasti, ja hänet on toimitettu jatkohoitoon.

Autoilija jäi onnettomuuspaikalle, ja poliisilla ovat hänen tietonsa.

Poliisi pyytää nyt havaintoja ihmisiltä, jotka näkivät onnettomuuden tai sen osalliset hieman ennen tapahtumaa.

Mahdolliset silminnäkijät voivat ilmoittaa yhteystietonsa Pohjanmaan poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 415 501.