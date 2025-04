Osaatko väistämissäännöt? Nämä asiat pyöräilijän ja autoilijan pitää muistaa

Näin keväällä pyöräilijöiden määrä lisääntyy. Onkin taas syytä palautella mieleen keskeisimpiä väistämissääntöjä.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Milloin pyöräilijä väistää autoilijaa? Entä autoilija pyöräilijää?

Vastaus: Väistämissääntöjen osaaminen luo pohjan turvalliselle liikenteessä liikkumiselle – se ei kuitenkaan yksin riitä. On myös havainnoitava huolellisesti liikenteenohjauslaitteita – siis liikennevaloja ja -merkkejä.

Huolelliseen havainnointiin kuluu oma aikansa, kuten myös ajatteluun, arviointiin ja toimintaan havaintojen tekemisen jälkeen. Parhaiten itselleen saa pelattua aikaa lähestymällä tilanteita riittävän alhaisella nopeudella siitä riippumatta, onko liikkeellä pyörällä vai autolla. Kun tilannenopeudet ovat järkeviä, oma toiminta muuttuu toisten silmissä ennalta-arvattavammaksi.

Alhainen nopeus mahdollistaa myös omasta ajovuorosta luopumisen tarvittaessa, jos se turvallisuuden takaamiseksi on järkevää.

Liikenteeseen liittyminen

Kenellä on väistämisvelvollisuus?Teppo Vesalainen

Liityttäessä liikenteeseen esimerkiksi pihasta tai kadun reunasta, on väistämisvelvollisuus liittyjällä – kuvan tapauksessa siis sinisen auton kuljettajalla.

Näissä tilanteissa tärkeää huomata, että vaikka moottoriajoneuvoliikennettä pitäisi lähestyä vain yhdestä suunnasta, saattaa pyöräilijä lähestyä pääasiallista liikennevirran suuntaa vastaan, jos esimerkiksi vastavirtapyöräily on sallittu tai yksisuuntaisen tien vieressä kulkee kaksisuuntainen pyörätie. Huolellisuutta ja varovaisuutta siis tarvitaan.

Pyöräilijä ajoradalla

Autoilijalla on tässä väistämisvelvollisuus.Teppo Vesalainen

Ajoradalla ajaessaan pyöräilijää koskevat samat liikennesäännöt kuin muitakin ajoneuvoja. Näin ollen kuvan tasa-arvoisessa risteyksessä, autoilijan kuuluu väistää oikealta lähestyvää keltatakkista pyöräilijää.

Erityisen vaaralliseksi tilanteen tekee tässä se, että pyöräilijä lähestyy sellaista yksisuuntaista katua, jossa liikenteen pääasiallinen etenemissuunta on toinen mutta pyöräliikenne on sallittu muuta liikennettä vastaan. Se ei kuitenkaan poista autoilijan väistämisvelvollisuutta.

Pyöräilijällä on väistämisvelvollisuus tässä.Teppo Vesalainen

Tässä ajorataa pitkin lähestyvällä pyöräilijällä on väistämismerkki, joten väistämisvelvollisuus onkin hänellä.

Ajoradan kanssa risteävä pyörätie

Kuka väistää?Teppo Vesalainen

Kun pyörätie risteää ajoradan kanssa, on pyörätiellä ajavan pyöräilijän väistettävä molemmilta sivuilta ajorataa pitkin lähestyviä ajoneuvoja, ellei näillä ole väistämismerkkiä.

Tunnetko väistämismerkit?Teppo Vesalainen

Jos taas ajorataa pitkin lähestyvillä on väistämismerkki ennen pyörätien jatketta, onkin ajoradalla ajavan väistettävä pyörätietä pitkin lähestyvää pyöräilijää.

Väistämismerkkejä ovat kärkikolmion lisäksi STOP- ja "Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa" -merkit

Kääntymistilanteet

Tässä tilanteessa linja-auto väistää pyöräilijää.Teppo Vesalainen

Kääntyvän ajoneuvon eli tässä kuvan tapauksessa linja-auton kuljettajan pitää kääntymissuunnasta riippumatta väistää risteävää tietä ylittävää pyöräilijää.

Sillä ei ole merkitystä, käyttääkö pyöräilijä tien ylitykseen suojatietä vai pyörätien jatketta.

Havaitseeko kuljettaja pyöräilijän?Teppo Vesalainen

Ajoradan vierellä kulkevaa pyörätietä pyöräilevän kannattaa varmistaa risteystä lähestyessään, että myös kääntyvän raskaan ajoneuvon kuljettajalla on mahdollisuus havaita hänet. Tämä tapahtuu sijoittumalla oikein. Jos pyöräilijä näkee ison auton sivupeilin kautta tämän kuljettajan, on kuljettajallakin mahdollisuudet havaita pyöräilijä.

Pyörätieltä ajoradalle

Pyöräilijä väistää tässä.Teppo Vesalainen

Siirtyessään pyörätieltä ajoradalle, esimerkiksi pyörätien päättyessä, on pyöräilijän väistettävä ajoradan liikennettä.

Nämä säännöt on osattava. Juttu jatkuu videon alla.

4:00 Videolla väistämissäännöt autoilijan näkökulmasta.

Tarkkana ovea avatessa

Autosta poistuvan pitää olla tarkkana.Teppo Vesalainen

Autosta poistuvan – tai sinne menevän – on huolehdittava, ettei toimenpiteestä aiheudu vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle. Sama pätee ajoneuvon kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen.

Onkin tärkeää, että auton kuljettaja ja matkustajat havainnoivat huolellisesti ennen oven avaamista, ettei sen enempää edestä kuin takaakaan ole lähestymässä pyöräilijöitä tms. siitä riippumatta, ollaanko autosta poistumassa ajoradalle vai pyörätielle. Kuljettajan tehtävä on varoittaa matkustajia asiasta ja ainakin pienempien lasten matkustaessa on järkevää käyttää lapsilukkoja, jolloin oven avaamisen ajankohta on täysin kuljettajan – tai muun aikuisen – hallittavissa.

MTV