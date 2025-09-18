Vedenkestävien ja vettähylkivien vaatteiden huoltaminen on helpompaa kuin usein kuvitellaan.

Oletko kuullut ohjeen, että Gore-Texia tai muita kalvollista vaatetta ei saisi koskaan pestä? Nyt tämä väite on aika heittää romukoppaan.

Ulkoilun asiantuntija Silja Salmela Partioaitasta kertoo, että asia on oikeasti juuri päinvastoin. Myös kalvollisia vaatteita tulisi muistaa pestä, jotta ne toimisivat toivotulla tavalla.

– Se kalvomateriaali menee aika helposti tukkoon ihan omasta hikoilusta, ulkopuolisesta katupölystä, siitepölystä, mistä ikinä. On nimenomaan tärkeää, että sitä pestään ja sen lisäksi kyllästetään, Salmela ohjeistaa.

Kovin usein kalvollisia vaatteita ei tarvitse kuitenkaan pestä. Salmelan mukaan hyvä väli on noin kerran vuodessa tai kahdessa riippuen siitä, miten aktiivisesti vaatetta käytetään. Lisäksi vaate tulee muistaa pesun jälkeen käsitellä sille tarkoitetulla kyllästeaineella.

Katso jutun alussa olevasta videosta Salmelan vinkit sadevaatteiden valintaan sekä miten työmatkapyöräilijä ja päiväkodin työntekijät pukeutuvat sateella.