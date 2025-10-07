Ranskalainen Tiktok-tähti teki historiaa Pariisissa. Katso suoritus videolta!
Pyöräilijä ja sosiaalisesta mediasta tunnettu urheilija Aurelien Fontenoy teki historiaa ehkä maailman tunnetuimmalla maamerkillä.
Fontenoy kiipesi Pariisissa sijaitsevan Eiffel-tornin portaat pyörällä nopeammin kuin kukaan aiemmin. Ennätyksen vaatimuksena oli lisäksi, että suorittajan jalkaterät eivät saa koskettaa askelmia missään vaiheessa.
686 askelmaa taittuikin lopulta pelkkien kumien varassa 12,5 minuutissa. Hurjan suorituksesesta teki myös se, että Fontenoy rikkoi aiemman ennätyksen lähes seitsemällä minuutilla.
– En uskonut, että pystyisin näin nopeaan suoritukseen, Fontenoy sanoi suorituksen jälkeen.
