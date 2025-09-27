Likaisen helsinkiläispyörän mysteeri on selvinnyt.

MTV Uutiset kertoi aiemmin syyskuussa Helsingin Verkkosaaresta löytyneestä harvinaisen likaisesta ja syöpyneen näköisestä kaupunkipyörästä.

Pyörä ilmestyi paikallisen Alepa-lähikaupan eteen alun perin elokuussa. Useita päiviä kaupan edessä parkkeerattuna ollut pyörä ihmetytti ja kummastutti paikallisia – mistä se tuli ja kuka sen sinne toi? Miksi se oli niin likainen?

Lionel ja Kuura ovat löytäneet magneetilla merestä kaikenlaista rojua, mutta myös arvotavaraa. Kuvassa kassakaappi, josta löytyi rahaa.

Magneetilla ylös merestä

Asiaan löytyi nyt vastaus, kun MTV Uutisiin otti yhteyttä Lionel Ahokas, 12, joka kertoo löytäneensä pyörän merestä kalastusmagneetin avulla yhdessä kaverinsa Kuura Vainion kanssa.

– Meillä oli jo ennestään tiedossa, että siellä meressä oli sellainen. Oltiin paikannettu se laiturilta, Ahokas kertoo.

Hän sanoo, ettei sen nostaminen ylös ollut tehtävä helpoimmasta päästä.

– Lähettiin sitä sitten nostamaan ja veivattiin sitä puoli tuntia ylös sieltä.

Pyörän likaisuus ei Ahokasta yllättänyt.

– Ne on yleensä aika likasia ne pyörät, mitä sieltä löytyy. Ovat olleet aika pitkään meressä.

Saatuaan pyörän ylös, kaksikko palautti sen Alepan eteen, josta se poimittiin myöhemmin talteen.

Ahokas on harrastanut magneettikalastusta jo pitkään. Mukaan merestä on tarttunut kaikenlaista rojua, mutta myös arvotavaraa.

– Olen löytänyt polkupyöriä, ostoskärryjä, sähköskuutteja ja kerran kassakaapin, jossa oli sisällä rahaa 35 euroa ja pari HSL:n matkakorttia, hän kertoo.

MTV Uutiset otti yhteyttä Helsingin seudun liikenteeseen (HSL), joka arvioi että mereen häviävät kaupunkipyörät ovat yksittäistapauksia.

HSL neuvoo, että jos kuvanmukainen vastaava epäkunnossa oleva kaupunkipyörä tulee vastaan, siitä voi tehdä vikailmoituksen HSL:n nettisivujen kautta, jolloin pyörä noudetaan pois.