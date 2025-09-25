Suomen historia ja klassikkonäytelmät kiinnostavat yleisöä ennätyksellisen paljon tänä syksynä.

Kansallisteatterin ensi-illassa (24.9) nähdään Väinö Linnan Täällä pohjantähden alla -trilogia vajaa neljä tuntia kestävässä näytelmässä.

Korpela vetää Salpakarien vaunuja.Nico Backström

Lauri Maijala on pyyhkinyt pölyt näytelmästä, tiivistänyt ja kirkastanut sanoman elokuvalliseen, fyysiseen ja vauhdikkaaseen esitykseen. Tuhat sivuinen kirja on supistettu 130 sivuun tekstiä Maijalan sovituksessa.

– Hätkähdyttävää kuinka modernilta tämä kirja tuntuu ihmisen kirjoittamana, joka ei ole tästä ajasta tiennyt yhtään mitään, toteaa ohjaaja Lauri Maijala.

Kansallisteatterin näyttelijöiden vahvassa tulkinnassa nähdään, kuinka nälkä, epäreilu tulonjako ja poliittinen vastakkainasettelu johtivat lopulta Suomen sisällissotaan. Historialliset tapahtumat koetaan Koskeloiden ja Salpakarien perheiden traagisten kohtaloiden kautta.

Elinan roolissa hehkuu näyttelijä Wenla Reimaluoto, jonka mukaan esitys on todella fyysinen ja vaikuttava. Hän näkee tuoneensa Elinan rooliin vahvuutta, ja kyse on ennen kaikkea Akselin ja Elinan kasvutarinasta.

– Kun miettii sitä, kuinka lähellä nämä asiat ovat olleet ihan vastikään ja kuinka tuolla jatkuvasti ihmiset silti taistelevat tiettyjen asioiden kanssa, kyllä ne asiat muuttuu hirveen nopeasti tosiksi, kun me näitä asioita näytellään, sanoo Reimaluoto.

Amos ja Niskavuori näyttämöllä

Uusitussa Tampereen teatterissa Hella Wuolijoen klassikkonäytelmässä soi moderni musiikki ja näyttävä visualisointi, joka tuo Niskavuoren nuoren emännän tähän päivään.

– Henkilöt on niin voimakkaita, me tunnistamme ne sukulaisissamme ja lähipiirissämme. He kaikki ovat tosi tuttuja. Wuolijoki on onnistunut siinä täydellisesti, ja olen kutsunut sitä Suomen parhaaksi koskaan kirjoitetuksi näytelmäksii, toteaa ohjaaja Antti Mikkola.

Svenska teaternin syksyn suosikki on Amos A -historiallinen näytelmä talonpoikaisperheen pojasta Amos Andersonista, josta tuli yksi 1900-luvun rikkaimmista ja vaikutusvaltaisimmista miehistä Suomessa.



– Tärkeintä on tarkastella yksittäistä ihmistä. Niin valottaa sitä aikaa, jossa hän elää – se on mahdollisesti sellaista, joka auttaa meitä suuntaamaan tulevaisuuteen, pohtii ohjaaja Kari Heiskanen.

1:50 Katso videolta, miltä Amos A ja Niskavuoren nuori emäntä näyttävät!

19:19 Erikoishaastattelussa näytelmän tähdet Wenla Reimaluoto ja Otto Rokka