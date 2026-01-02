Oopperalaulaja, sopraano Ritva Auvinen on kuollut 93-vuotiaana, kertoi Helsingin Sanomat perjantaina.

Ritva Auvisen kuoleman vahvisti lehdelle näyttelijä Sinikka Sokka, jonka täti Auvinen oli.

Auvinen oli syntynyt vuonna 1932 Kuokkaniemen kylässä lähellä Sortavalaa Laatokan Karjalassa.

Auvinen työskenteli voimistelunopettajana ja uimaopettajana. Laulamista hän harrasti pikkutytöstä lähtien, mutta lauluopinnot Sibelius-Akatemiassa hän aloitti vasta 30-vuotiaana töiden ohessa.

Auvinen lauloi yli 50 oopperaroolia. Erityisen tärkeä oli Joonas Kokkosen säveltämän Viimeiset kiusaukset -oopperan Riitan rooli.

Kerrotaan, että Kokkoselle ei kelvannut rooliin kukaan muu kuin Auvinen. Herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen elämästä kertovan oopperan kantaesitys oli vuonna 1975.