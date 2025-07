Taistelu Trumpin silmäterästä venyi yön yli Yhdysvalloissa – tästä riidassa on kyse

Trumpin eteenpäin puskema jättimäinen laki on parhaillaan maratonkäsittelyssä Yhdysvaltain senaatissa. Senaattorien mukaan viimeiseen äänestykseen päästään pian.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin jättimäinen, sisäpoliittinen "suuri, kaunis laki" (big beautiful bill) odottaa yhä viimeistä äänestyskierrosta senaatissa. Äänestys alkoi paikallista aikaa maanantaina aamulla, ja on jatkunut jo 24 tuntia yön yli tiistaiaamuun.

Lakipaketti määrittää tulevien vuosien budjettia. Toteutuessaan paketti muun muassa keventäisi veroja, lisäisi rahoitusta puolustukseen ja rajaturvallisuuteen, sekä kasvattaisi valtion velkaa. Samalla leikattaisiin julkisesta, liittovaltion ja osavaltioiden yhteisestä terveysvakuutuksesta Medicaidista.

Esitystä muokattiin ahkerasti jo viikonlopun aikana, ja muutoksia tehdään yhä, jotta paketti saataisiin hyväksyttyä.

Senaatin enemmistöjohtaja, republikaanien John Thune kertoi yhdysvaltalaismedioille senaatin olevan lähellä viimeistä äänestystä tiistaina aamuyöllä. Viimeisen äänestyskierroksen on määrä alkaa lähitunteina.

Trumpilla tavoiteaika

Presidentti Donald Trump painostaa pakettia hyväksyttäväksi ajoissa, jotta hän voisi allekirjoittaa sen heinäkuun neljänteen, eli Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivään mennessä. Trump kuitenkin sanoi tiistaina aamulla, että hän on valmis venyttämään määräaikaa tarvittaessa. Hän sanoi silti toivovansa, että senaatti saa äänestyksen päätökseen tänään.

– Tilanne on monimutkainen, koska paketti on iso ja kattaa monta eri aluetta. Republikaaneilla on sydän mukana tässä, demokraatit vain haluavat tuhota maamme, eivätkä äänestä paketin puolesta. Kyseessä on isoin veronkevennys ikinä, kaikki paketissa on isointa ikinä. Tämä on paras lakiesitys koskaan, emmekä saa yhtään demokraattiääntä, presidentti sanoi.

Senaatin mahdollisen hyväksynnän jälkeen, paketti menee vielä edustajainhuoneen hyväksyttäväksi, ennen kuin se päätyy presidentin pöydälle.

Niin kutsutussa maratonäänestyksessä rikottiin jo vanha ennätys vuodelta 2008, jolloin senaattorit äänestivät yhtäjaksoisesti 44 kertaa budjettiesityksestä. Tiistaiaamuna "suuren, kauniin lain" äänestyssarja vei ennätyksen uudelle tasolle, yltäen 45 peräkkäiseen äänestykseen.

Senaattorit ovat pitkän äänestyksen edetessä kuluttaneet aikaa senaatissa muun muassa pelaamalla pasianssia, lukemalla kirjoja ja torkkumalla.

Tästä on kyse

Presidentti Trumpin lakiesitys lisäisi veronkevennyksiä, sekä Pentagonin ja rajaturvallisuusviranomaisten rahoitusta.

Paketti lisäisi Yhdysvaltain puolustus- ja turvallisuusmenoja yli 150 miljardilla dollarilla. Suurin yksittäinen erä, 29 miljardia, kohdistuisi sota-alusten rakentamiseen ja laivanrakennusteollisuuden tukemiseen. Ydinpelotetta puolestaan vahvistettaisiin 15 miljardilla.

Samalla hallituksen turvaverkko-ohjelmia, kuten Medicaidia, supistettaisiin.

Lakipaketin mennessä läpi noin 12 miljoonaa amerikkalaista jäisi julkisen Medicaid-terveysvakuutuksen ulkopuolelle vuoteen 2034 mennessä.

Tällä hetkellä noin 71 miljoonaa pienituloista amerikkalaista – enimmäkseen lapsia, vanhuksia ja vammaisia – on Medicaid -vakuutuksen piirissä. Medicaidista ollaan tällä hetkellä leikkaamassa noin miljardin dollarin verran.

Täysin vailla terveysvakuutusta olevia ihmisiä on Yhdysvalloissa tällä hetkellä noin 26 miljoonaa.

Lisäksi senaatti ehdottaa, että Medicaidin saaminen edellyttäisi työskentelyä vähintään 80 tuntia kuukaudessa. Vaatimus koskisi terveitä alle 65-vuotiaita, lukuun ottamatta heitä, joilla on alle 14-vuotiaita lapsia.

Medicaid-leikkausten ohella liittovaltio aikoo myös vähentää tukea ruoka-apuun, jota saa yli 40 miljoonaa pienituloista amerikkalaista.

Lisäksi esitys lakkauttaisi myös verohelpotukset puhtaalle energialle ja myös päästöttömille ajoneuvoille, kuten sähköautoille, tosin asteittain.

Tiukka äänestys

Republikaaneilla on varaa menettää omista äänistään vain kolme, jotta he saisivat paketin läpi.

Kaksi republikaanisenaattoria on jo äänestänyt vastaan; Kentuckyn Rand Paul, jonka mukaan laki lisäisi liikaa valtionvelkaa, ja Thom Tillis Pohjois-Carolinasta, joka moitti Medicaid-leikkauksia vahingollisiksi kotiosavaltiolleen.

Luonnollisesti, demokraatit vastastavat pakettia.

– Voisimme pelastaa miljoonien amerikkalaisten terveydenhuollon, jos poistamme yli 10 miljoonaa dollaria ansaitsevien ihmisten veroedut, Marylandin osavaltion demokraattisenaattori Angela Alsobrooks protestoi.

– Presidentti Trump väittää taistelevansa työväenluokan puolesta, mutta edessämme on kuitenkin lakiesitys, joka antaa verohelpotuksia ylimmälle yhdelle prosentille. Kevennykset maksetaan leikkauksina Medicaidista ja muista ohjelmista, jotka palvelevat kovasti työtä tekeviä amerikkalaisia. Kysyn siis, haluatteko enemmin sairaalan vai jälleen yhden jättimäisen kartanon jollekin miljardöörille? hän jatkaa.

Republikaanien puolelta puolustetaan veronkevennyksiä.

– Te (demokraatit) ette koskaan tee mitään verojen laskemiseksi. Joten me varmistamme, että ne laskevat pysyvästi. Nykyinen politiikkamme on hyvää veropolitiikkaa. Seisokaa kirjoittamamme esityksen takana. Tulette olemaan tyytyväisiä, perusteli Etelä-Carolinan republikaanisenaattori Lindsey Graham.

Velkakatto nousee

Sosiaali- ja terveyspalveluista tehtävät leikkaukset rahoittaisivat veronkevennyksiä osittain, mutta sen lisäksi kongressin budjettiviraston mukaan senaatin esitys lakipaketista lisäisi valtion velkaa yli kolmella tuhannella miljardilla dollarilla seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Trumpin yksi kampanjalupauksista oli pysäyttää valtion velkaantuminen.

Trumpin ensimmäisellä kaudella säädetyt veronkevennykset päättyvät vuoden lopussa, ja republikaanien lakiesityksen tavoitteena on jatkaa niitä. Esitykseen sisältyisi myös uusia verohelpotuksia muun muassa ylityökorvauksille ja asiakaspalvelijoiden tippeinä saaduille tuloille (no tax on tips policy) – mikä oli yksi Trumpin keskeisiä vaalilupauksia.

Valkoisen talon mukaan kyseessä olisivat Yhdysvaltain historian suurimmat veronkevennykset keski- ja työväenluokalle. Selvitysten perusteella suurimmat hyödyt kuitenkin kohdistuisivat varakkaimmille amerikkalaisille.

Kongressin budjettiviraston mukaan lakiesityksen nykyinen versio kasvattaisi pienituloisten verotaakkaa, kun taas rikkaimpien verotus kevenisi. Riippumattomat tutkimukset puolestaan arvioivat, että lakipaketti siirtäisi varallisuutta köyhimmältä kymmenykseltä maan varakkaimmille.

Näin ollen 940-sivuinen järkälemäinen lakipaketti jakaa myös vahvasti mielipiteitä amerikkalaisten keskuudessa. Yksi lakipaketin tunnetuimmista vastustajista on Trumpin entinen liittolainen, miljardööri Elon Musk. Muskin mukaan toteutuessaan lakipaketti ajaa Yhdysvallat entistä syvempään velkakierteeseen.

Musk on sanonut perustavansa Yhdysvaltoihin uuden poliittisen puolueen välittömästi, mikäli laki menee läpi.

Vastauksena kritiikkiin, Trump on väläytellyt Muskin karkottamista Etelä-Afrikkaan. Trump myös sanoi tiistaina, että aiemmin Muskin johtama, "hallinnon tehokkuuden virasto" DOGE (Department of Government Efficiency), ryhtyy seuraavaksi tutkimaan Muskia itseään.

Muskin ja Trumpin välirikko on saanut paljon huomiota muun muassa siksi, koska Musk käytti 300 miljoonaa dollaria Trumpin uudelleenvalintakampanjaan.