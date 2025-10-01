Yhdysvaltain korkein oikeus on päättänyt, että maan keskuspankki Fedin johtokunnan jäsen Lisa Cook saa jatkaa tehtävässään ensi vuoden puolelle.
Korkein oikeus hylkäsi siten presidentti Donald Trumpin yrityksen antaa potkut Lisa Cookille.
Cook saa jatkaa johtokunnan jäsenenä tammikuuhun asti, jolloin hänen erottamistaan koskevassa oikeustapauksessa järjestetään suulliset kuulemiset.
Trump ilmoitti elokuussa haluavansa erottaa Cookin ja perusteli sitä sillä, että Cook olisi syyllistynyt vilppiin asuntolainaa hakiessaan.
Cook nousi Fedin johtokuntaan vuonna 2022 presidentti Joe Bidenin nimittämänä. Hän on ensimmäinen musta nainen Fedin johtokunnassa.
On oikeudellisesti epäselvää, onko presidentillä oikeutta erottaa hänet. Oikeuskäytännön mukaan perusteeksi vaadittaisiin vakava tehtävien laiminlyönti tai rikkomus.