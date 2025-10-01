Presidentti Donald Trump on vetänyt pois ehdotuksensa työllisyystilastoista vastaavan viraston uudeksi johtajaksi, kertovat yhdysvaltalaismediat.
Mediatietojen mukaan Valkoinen talo on lähettänyt ekonomisti E. J. Antonin nimittämisen hylkäämistä koskevan asiakirjan Yhdysvaltain senaatille.
Uutiskanava CNN kertoi aiemmin, että Antoni oli ylläpitänyt nyt poistettua X-tiliä, jossa hän oli jakanut muun muassa salaliittoteorioita sekä seksuaalisesti halventavia viestejä demokraattipoliitikko Kamala Harrisista, joka sittemmin toimi myös maan varapresidenttinä.
Antonin oli tarkoitus nousta Bureau of Labour Statistics (BLS) -viraston johtoon.
Trump erotti viraston edellisen johtajan Erika McEntarferin elokuussa, kun virasto julkaisi Trumpille epämieluisia työllisyyslukuja. Trump kutsui lukemia peukaloiduiksi.