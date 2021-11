Taideryhmittymä kauppasi aitoa Andy Warholia törkyhalvalla – asiassa vain yksi "lievä" mutta

Brooklyniläinen käsitetaideryhmittymä on keksinyt jälleen uuden tavan hätkähdyttää kansaa. MSCHF-ryhmittymä pani myyntiin tuhat Andy Warholiin liittyvää luonnosta, kertoo USA Today .

Tarjolla tuhat teosta – vain yksi aito

Liiikkeelle lasketut luonnokset maksavat 250 dollaria, noin 210 euroa, kappaleelta. Kuulun taiteilijan työksi ne ovat siis hyvin halpoja. Ongelma piileekin siinä, että kaikki työt eivät ole Warholin. Vain yksi niistä on oikeasti taiteilijan kynästä – 999 muuta ovat väärennöksiä.

Luonnosten myyntiprojekti kantaakin nimeä Museum of Forgeries, suom. "väärennösten museo". Väärennökset on luotu monimutkaisella prosessilla, jossa paperia muun muassa vanhennetaan, jotta se vastaisi alkuperäistä. MSCHF kertoo myös tuhonneensa dokumentin, joka paljastaisi, mikä töistä on aito.