Kaivatko suolakurkut pois hampurilaisestasi? Matthew aikoo tienata omallaan tuhansia

Matthew Griffin heitti McDonald’s-hampurilaisen suolakurkun Michael Lett Gallery -taidegallerian kattoon Aucklandissa Uudessa-Seelannissa ja pyytää nyt "taideteoksesta" kymmentä tuhatta Uuden-Seelannin dollaria eli noin 6000 euroa, kertoo The Guardian .

Nerokasta vai typerää?

Teoksen nimi on yksinkertaisesti Pickle, siis "suolakurkku". Australialaisen Griffinin "teoksen" tarkoitus on saada ihmiset pohtimaan sitä, millä oikeastaan on arvoa.