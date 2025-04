Tähtiräppärien biiffi jatkuu: Drakelta uusia syytöksiä Kendrick Lamarin megahittiä kohtaan

Drake laajensi kunnianloukkauskannettaan Universal Music Groupia kohtaan, jonka keskiössä on Kendrick Lamarin Grammy-palkittu kappale Not Like Us.

Kanadalaisräppäri Drake esittää uusia syytöksiä amerikkalaisräppäri Kendrick Lamarin kappaletta kohtaan laajennetussa kanteessaan, jonka Drake nosti alunperin vuoden alussa hänen sekä Lamarin taustalla toimivaa levy-yhtiötä Universal Music Groupia vastaan, kertoo CNN.

Draken mukaan se, että Lamar esitti helmikuussa Super Bowlin puoliaikashow'n aikana kappaleensa Not Like Us, olisi ollut kunnianloukkaus kanadalaisräppäriä kohtaan. Lisäykset kanteeseen tehtiin keskiviikkona 16. huhtikuuta.

Lisäksi kanteessa mainitaan myös alkuvuoden Grammy-gaala, jossa Not Like Us palkittiin yhteensä viidellä palkinnolla. Gaalassa Lamar ei esittänyt kappaletta, mutta siitä kuultiin monia otteita Lamarin vastaanottaessa palkintojaan.

Kanteen keskiössä on nimenomaan Not Like Us ja siinä Drake syyttää UMG:ta eli kappaleen julkaisijaa, levittäjää ja promotoijaa, ei sen luonutta artistia Lamaria. Not Like Us on kovasanainen dissausbiisi, josta on tullut Lamarin ja Draken välisen, usean vuoden kestäneen biiffin kulminaatio.

Lue myös: Tästä on kyse Kendrick Lamarin ja Draken välisessä räppibiiffissä

Draken asianajajat toteavat kanteen lisäyksissä "arvovaltaisten ja suuren näkyvyyden tapahtumien" eli Super Bowlin sekä Grammy-gaalan tuoneen "herjaavalle kappaleelle" uusia kuulijoita ja kappaleen striimauksen myös kasvaneen merkittävästi niiden myötä. Lisäksi kanteen mukaan Drakeen sekä hänen perheeseensä kohdistuneiden uhkausten määrä olisi kasvanut.

UMG puolestaan on esittänyt, että kanne olisi hylättävä.

– Drake, joka on epäilemättä yksi maailman menestyneimmistä artisteista ja kenen kanssa olemme nauttineet 16-vuotisesta menestyksekkäästä yhteistyöstä, on joutunut laillisten edustajiensa harhaanjohtamana ottamaan yhden järjettömän oikeudellisen askeleen toisensa jälkeen, UMG kommentoi lausunnossaan kuluvalla viikolla vastauksena Draken kanteen lisäyksiin.

Kendrick Lamar yllätti monet esittämällä Not Like Usin Super Bowlin puoliaikashow'ssa. Osan kappaleen lyriikoista Lamar jätti sanomatta esityksensä aikana, mutta hetkestä, jolloin Lamar nimesi Draken ja katsoi virnistäen suoraan kameraan, tuli todella suosittu meemi.

– Joten Drake, olen kuullut että pidät nuorista, Lamar räppäsi kohdassa Not Like Usin lyriikoiden mukaan.

Lamar jätti kuitenkin räppäämättä kohdan, jossa hän viittaa Drakeen ja pedofiliasyytöksiin.

Draken kanteen lisäyksissä muusikon asianajajat totesivat, ettei Lamar sanonut sitä ääneen, sillä "lähes kaikki ymmärtävät sen olevan kunnianloukkaus". Asianajajat myös totesivat lisänneensä vahingonkorvausvaatimuksiaan sen myötä, että Lamarin virnistyksestä kameralle ja Draken nimen lausumisesta tuli viraalimeemi.

Lamarin esitys Super Bowlissa oli kaikkien aikojen katsotuin puoliaikashow yli 133 miljoonalla katsojallaan.

Mikäli kunnianloukkauskannetta ei sovitella oikeussalien ulkopuolella, mikä on ollut tavanomaista Yhdysvalloissa vastaavissa tapauksissa, sen oikeudenkäynnin odotetaan alkavan kesällä 2026.