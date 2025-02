Mistä on kyse Kendrick Lamarin ja Draken räppibiiffissä? Kohuttu esitys saattoi päättää vuosikymmenen sakeimman artistiriidan

Kendrick Lamarin ja Draken pitkä biiffi saattoi tulla viimein päätökseensä Super Bowlin puoliaikashow'n myötä. Räppärien väliseen konfliktiin on mahtunut monia vaiheita ja useita vakavia syytöksiä. Artikkelissa on suomennettu vapaasti Kendrick Lamarin kappaleiden alkuperäisiä lyriikoita.

Yhdysvaltalaisräppäri Kendrick Lamarin, 37, nimi on ollut alkuviikon ihmisten huulilla ympäri maailman hänen tähditettyään Super Bowlin puoliaikashow'ta.

Lamar oli monien mielestä yllättävä valinta puoliaikashow'n esiintyjäksi, sillä kriitikoiden ylistämä ja muun muassa Pulitzer-palkittu räppäri tunnetaan erityisesti poikkeavan oivaltavista, ytimekkäistä ja tiukoista lyriikoistaan, jotka ottavat kantaa muun muassa amerikkalaiseen pahoinvointiin.

Näet esityksen kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.

Yksi puoliaikashow'n eniten huomiota saaneista hetkistä liittyi Lamarin kappaleeseen Not Like Us, joka toi hiljattain räppärille viisi Grammy-palkintoa. Not Like Us on Lamarin vuonna 2024 julkaisema "dissauskappale", jonka kohteena on kanadalaisräppäri Drake, 38. Lamar ja Drake ovat olleet kärjistyneen räppibiiffin osapuolina jo pitkään.

Not Like Us -kappaletta on kuunneltu Spotifyssa yli miljardi kertaa ja se päätyi ilmestyttyään Billboardin listauksen kärkeen. Grammy-gaalassa Lamar voitti kappaleellaan vuoden kappaleen, parhaan rap-kappaleen, parhaan musiikkivideon, parhaan rap-esityksen sekä parhaan albumin palkinnot.

Oli kuitenkin epävarmaa, tulisiko Lamar vielä esittämään kappaleen suorassa lähetyksessä miljoonille katsojille.

– Haluan esittää heidän lempikappaleensa, mutta tiedätte, että he tykkäävät haastaa oikeuteen, Lamar sanaili esityksensä puolivaiheilla kiusoitellen yleisöään Not Like Usin biitillä.

Kendrick Lamarin puoliaikashow Super Bowlissa lunasti monet odotukset ja tarjosi odotettua draamaa.Copyright (c) 2025 Shutterstock Editorial. No use without permission.

Odotukset lunastettiin hetkeä myöhemmin ja Lamar pisteli menemään vuoden puhutuimman kappaleen, joka on hyvin armoton Drakea kohtaan. Kappaleen aikana Super Bowlin lavalla nähtiin myös Draken exät, Lamarin tavoin Kalifornian Comptonista kotoisin oleva tennislegenda Serena Williams sekä artisti SZA, jonka kanssa Lamar on tehnyt tiivistä yhteistyötä.

Not Like Usin lyriikoiden kautta Lamar esittää syytöksiä, joiden mukaan Drake olisi groomannut nuoria tyttöjä.

– Joten Drake, olen kuullut että pidät nuorista, Lamar muun muassa räppää kappaleessa ja kehottaa kuulijaa "piilottamaan pikkusiskonsa".

Tässä kohdassa kappaletta nettikansa sekosi Super Bowlissa, sillä puhuteltuaan Drakea nimeltä Lamar vilkaisi suoraan häntä kuvanneeseen kameraan ja virnisti leveästi.

Yhden olennaisen kohdan lyriikoista Lamar jätti kuitenkin sanomatta.

– Taattu rakastajapoika? Taatut pedofiilit, kappaleessa sanaillaan vapaasti suomennettuna.

"Taattu rakastajapoika" eli Certified Loverboy on Draken vuonna 2021 ilmestyneen albumin nimi.

Sanoista viimeistä, eli "pedofiilit" ei Lamarin suusta Super Bowlissa kuultu.

Drake on saanut usein osakseen kritiikkiä yhteyksistään alaikäisiin. Vuonna 2018 kohistiin hänen ystävyydestään tuohon aikaan 14-vuotiaan, häntä itseään 17 vuotta nuoremman Stranger Things -sarjan tähden Millie Bobby Brownin kanssa. Vuonna 2019 puolestaan julkisuuteen vuoti noin kymmenen vuotta aiemmin kuvattu video, jossa 23-vuotias Drake suutelee ja kopeloi 17-vuotiasta tyttöä.

Biiffin juuret ovat vieläkin syvemmällä. Drakella ja Lamarilla on pitkä historia, sillä Lamar toimi vuonna 2012 Draken kiertueen lämmittelijänä ja Drake myös fiittasi samana vuonna julkaistulla Lamarin kappaleella Poetic Justice. Vuonna 2013 Lamar heitti Draken suuntaan herjoja Big Seanin kappaleella Control, joskin tuohon aikaan Lamar väitti niiden olleen "ystävällismielisiä".

Uudet ja isommat kierrokset lähtivät liikkeelle kymmenen vuotta myöhemmin.

Biiffin historia

Lokakuussa 2023 Drake julkaisi yhdessä räppäri J. Colen kanssa kappaleen First Person Shooter. Siinä Cole räppäsi hänen, Draken ja Lamarin olevan "räpin suurkolmikko".

Lamar oli kuitenkin eri mieltä ja halusi irtautua tästä joukosta. Hän julkaisi pian yhteiskappaleen Like That Futuren ja Metro Boominin kanssa, jossa laukoi takaisin todeten, että "suurkolmikko tulisi unohtaa", sillä on vain "suuri hän".

– On aika hänelle todistaa, että hän on ongelma, Lamar myös räppäsi samassa kappaleessa viitaten mitä ilmeisimmin Drakeen.

Tämän jälkeen kappaleita puolin ja toisin alkoi putoilla yhä enemmän. Huhtikuussa 2024 Drake julkaisi Lamarille osoitetut kappaleet Push Ups sekä Taylor Made Freestyle. Push Ups -kappaleessa Drake väitti Lamarin pitkäaikaisen puolison Whitney Alfordin pettäneen tätä.

Drake, 38, on tehnyt uran yhtenä maailman tunnetuimmista räppäreistä./All Over Press

Viikkoa myöhemmin Lamar vastasi julkaisemalla ensin Euphorian ja myöhemmin toukokuun alussa 6:16 in LA:n. Tämä oli selkeä taitekohta räppärien välisen konfliktin aikana, sillä tekstit alkoivat koventua ja myös syytökset sakeutua. Erityisesti Euphoria oli varsin tiukkaa tekstiä, johtuen mitä luultavimmin Push Ups -kappaleen syytöksistä, jotka selkeästi olivat menneet Lamarilla tunteisiin.

– Puhutko minusta ja perheestäni, veli? Joku perheestäsi tulee vuotamaan verta, veli, Lamar räppäsi tavalla, joka tulkittiin uhkaukseksi Drakea kohtaan.

6:16 in LA -kappaleeseen Drake vastasi alle vuorokauden kuluttua julkaisemalla Family Mattersin, jossa väitti Lamarin pahoinpidelleen puolisoaan. Eikä mennyt montaakaan minuuttia, kun Lamar jo taas vastasi. Tuolloin ilmoille rysähti Meet the Grahams.

Siinä Lamar puhutteli muun muassa Draken lasta Adonis Grahamia ja kertoi olevansa pahoillaan siitä, kuka hänen isänsä oli. Drake myönsi vasta vuonna 2018 julkisesti poikansa olemassaolon. Lamar tylytti kappaleessa Drakea lisäksi väittäen tämän olevan riippuvuuksista kärsivä pahoinpitelijä ja piilottelevan myös toista salalasta.

Sitten koitti 4. toukokuuta ja Lamar julkaisi Not Like Usin.

Kendrick Lamar ja Drake ovat esittäneet puolin ja toisin vakavia syytöksiä toisiaan kohtaan./All Over Press

Drake yritti vastata vielä kerran julkaisemalla 5. toukokuuta kappaleen The Heart Part 6. Nimi on viittaus Lamarin samannimisten kappaleiden sarjaan, joita hän on julkaissut aika ajoin.

Kappaleellaan Drake vakuutteli, ettei olisi pedofiili ja väitti "istuttaneensa väärää tietoa" Lamarin tiimille viitaten tämän esittämiin väitteisiin Meet the Grahams -kappaleessa. Ei mennyt kuitenkaan kauaa, kun Drake poisti The Heart Part 6:n Instagram-tililtään.

Oikeustoimiltakaan ei ole vältytty, ja tähän Lamarkin viittasi Super Bowlin puoliaikaesityksen aikana. Drake nosti tammikuussa kanteen Universal Music Groupia vastaan, jossa syyttää yhtiötä kunnianloukkauksesta kun se salli Not Like Us -kappaleen julkaisun. Kanteessaan Drake myös väittää yhtiön levittäneen "väärää ja pahansuopaa tarinaa" siitä, että hän olisi pedofiili.

Sekä Lamar että Drake itse ovat kumpikin Universalin alaisia artisteina. Levy-yhtiö julkaisi tammikuussa oman vastineensa.

– Nämä väitteet eivät ole pelkästään valheellisia, vaan ajatus siitä, että pyrkisimme vahingoittamaan kenenkään artistin – saati sitten Draken – mainetta, on epälooginen, Universal totesi vastauksessaan painottaen yhtiön tukeneen Drakea merkittävästi hänen matkallaan maailmanmaineeseen.

Universal puolestaan syytti Drakea siitä, että tämä pyrkisi "hiljentämään" Lamarin yrittämällä viedä biiffin oikeuteen.

Kanteessa ei kuitenkaan pyritä saamaan vastuuseen kappaleen luonutta artistia, eli Lamaria itseään, vaan se koskee nimenomaan sen julkaisijaa, levittäjää ja promotoijaa Universal Music Groupia.

Not Like Us ja Kendrick Lamarin esitys kokonaisuudessaan Super Bowlissa on saanut sekä kehuja että kritiikkiä. Jotkut katsojat pitivät esitystä ponnettomana ja tylsänä, sillä Lamar päätti valita esitykseensä useita vähemmän tunnettuja kappaleitaan.

Toiset taas näkivät esityksen artistille itselleen uskollisena kannanottona ja vuosikymmenen kiivaimman räppibiiffin kohokohtana – sekä päätöksenä.

– Se oli siinä. Älä koskaan biiffaa Kendrickin kanssa, tiivisti muun muassa räppäri JPEGMAFIA viestipalvelu X:ssä.

