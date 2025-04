Serena Williams torppaa Super Bowl -esiintymiseensä liittyvän huhun: "En koskaan tekisi niin"

Serena Williams kertoo, ettei hän ivaillut Drakelle osallistuessaan Kendrick Lamarin Super Bowl -puoliaikashow'hun.

Tennislegenda Serena Williams torppaa Time-lehden haastattelussa huhun, jonka mukaan hänen esiintymisensä räppäri Kendrick Lamarin Super Bowl -puoliaikashow'ssa olisi ollut kuittailua hänen exälleen, räppäri Drakelle.

Rap-artisti Kendrick Lamar tähditti Super Bowlin puoliaikashow’ta helmikuussa. Show’n eittämättä kohauttanein hetki koitti sen loppupuolella, kun Lamar esitti Not Like Us -kappaleensa yli sadalle miljoonalle Super Bowlia katsoneelle silmäparille.

Not Like Us on Drakelle suunnattu "diss track”, dissauskappale, jonka lyriikoiden kautta Lamar esittää syytöksiä, joiden mukaan Drake olisi groomannut nuoria tyttöjä. Kappaleen aikana Super Bowl -estradilla nähtiin myös Draken exät, Lamarin tavoin Kalifornian Comptonista kotoisin oleva Serena Williams sekä artisti SZA.

Williamsin ja SZAn esiintyminen Lamarin Super Bowl -esityksessä on tulkittu kuittailuksi Drakelle. Williams kuitenkin sanoo Timen haastattelussa, ettei hänen mukanaolonsa puoliaikashow'ssa ollut ivailua Drakelle.

– En todellakaan. En koskaan tekisi niin. On surullista, että kukaan ajattelee niin, Williams sanoo.

– Ymmärrän kyllä, miksi joku voisi ajatella niin, mutta ei todellakaan. Minulla ei ole koskaan ollut negatiivisia tunteita häntä kohtaan. Olen tuntenut hänet niin monta vuotta, hän jatkaa.

1:12 Tästä on kyse vuosikymmenen sakeimmassa räppibiiffissä

Williamsin mukaan Lamar otti häneen yhteyttä vain viikkoja ennen Super Bowlia. Räppärin mieleen oli jäänyt Williamsin kohuakin herättänyt "crip walk" vuonna 2012, kun tennistähti voitti kultamitalin Lontoon kesäolympialaisissa vuonna 2012. Crip walk on Crips-jengiläisten kehittämä kävely- ja tanssityyli, jota voi nähdä esimerkiksi hip hop -musiikkivideoilla.

Time-lehden mukaan Lamar arvosti sitä, että Williams oli nostanut hip hop -kulttuuria esiin kansainvälisen olympiayleisön edessä, ja näin ollen kysyi tätä crip walkaamaan Super Bowl -esityksensä taustalle. Williams oli yllättynyt räppärin pyynnöstä.

– Olin, että hetkinen, mitä oikein kysyt minulta? En ole Taylor Swift. Minulla olisi paremmat mahdollisuudet olla pelinrakentaja Super Bowlissa kuin tanssia, Williams kertoo.

Williams oli pohtinut tiiminsä kanssa, olisiko esiintymisestä mahdollisesti poikiva negatiivinen palaute Super Bowl -kokemuksen arvoista. Tennistähti kuitenkin totesi, että esiintymisen tarjoama mahdollisuus nostaa hänen kotikaupunkiaan jälleen jalustalle oli liian hyvä skipattavaksi.