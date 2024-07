Rap-artisti Rick Rossin kimppuun hyökättiin keikalla

Rap-artisti Rick Ross, 48, ajautui tappeluun sunnuntaina 30. kesäkuuta pidetyn keikkansa jälkeen. Pitkän linjan räppäri ei vaikuta vahingoittuneen vakavasti tappelussa.

Tappelu syttyi, kun Ross alkoi kiistellä keikkansa jälkeen väkijoukossa useiden miehien kanssa päätöksestään soittaa Kendrick Lamarin Not Like Us -kappale esityksensä lopussa.

TMZ:n mukaan noin 15 henkilön joukko saartoi Rossin ystävineen, estäen heidän mahdollisuutensa liikkua.

Pian Rossin kanssa riidellyt mies löi häntä kasvojen alueelle, aiheuttaen artistin juoman sinkoamaan ilmaan.

Kaaos pääsi lopullisiin raameihinsa, kun nopeasti tämän jälkeen molemmat porukat alkoivat tappelemaan keskenään väkivaltaisesti.

Useat eri kulmista otetut videot näyttävät tappelun kestäneen useiden minuuttien ajan. Ross on julkaissut yhteenoton jälkeen videoita ja kuvia itsestään Instagramin tarinat-osiossa, joissa hän ei näytä merkkejä vahingoittumisesta.

Not Like Us -kappale on osa Draken ja Lamarin välistä kiistaa, joka alkoi kun rap-artisti Future ja tuottaja Metro Boomin julkaisivat kappaleen Like That, jossa vieraileva räppäri Lamar sanoi olevansa Drakea ja J. Colea parempi artisti.

Tästä alkoi pitkä kiista, jota artistit ovat selvitelleet julkaisemalla toinen toistaan loukkaavampia sanoituksia sisältäviä kappaleita toisistaan.

Lamarin toukokuun 4. päivänä julkaisema Not Like Us nousi nopeasti useiden hittilistojen kuunnelluimmaksi kappaleeksi. Se on edelleen Spotifyn kuunnelluimpien listojen kärkisijoilla.