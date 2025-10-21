New York Rangersin kotiotteluiden tappioputki jääkiekon NHL:ssä venyi jo neljän ottelun mittaiseksi.
Rangersin surkea alkukausi kotiotteluissa sai jatkoa, kun Minnesota Wild ryösti pisteet Madison Square Gardenista 3–1-lukemin. Aiemmissa kolmessa kotiottelussa Rangers jäi kokonaan maaleitta.
Kauden ensimmäisen kotimaalin iski Artemi Panarin, joka osui jo minuutin pelin jälkeen. Maali jäi lopulta isännille laihaksi lohduksi.
Rangersin ykkössentteri Mika Zibanejad oli ottelun jälkeen turhautunut haastattelussa, jossa häneltä kysyttiin maalintekovaikeuksista.
– Minun on pakko tehdä maaleja, tiedän sen. Meillä on paikkoja tehdä niitä. Olisin silloin huolissani, jos niitä ei tulisi.