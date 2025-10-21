NHL-seura Vegas Golden Knightsin kapteeni Mark Stone on rannevamman vuoksi sivussa tositoimista. Päävalmentaja Bruce Cassidyn mukaan Stonen tilaa seurataan viikoittain.

Kauden kaikissa kuudessa pelissään pisteille yltänyt Stone on pistepörssissä toisena 13 (2+11) tehopisteellään. Edellä on vain ketjukaveri Jack Eichel, joka on tehnyt seitsemässä pelissä kolme pistettä enemmän (6+10).

Stone jätti kaukalon lauantai-iltana Calgary Flamesia vastaan päätöserässä tehtyään ennen sitä ottelussa tehot 2+2.

– Tämä on todella syvältä, varsinkin hänen kannaltaan. Olen pahoillani hänen puolestaan. Mutta hän on noussut aina takaisin pinnalle. Se on hyvä asia, kunhan saamme hänet takaisin. Emme vielä tiedä, tapahtuuko se nopeasti vai vasta myöhemmin, mutta olen varma, että hän jatkaa siitä, mihin hän jäi, Cassidy sanoi.

33-vuotiaan Stonen loukkaantumiset ovat olleet Vegasin kannalta valitettavankin yleisiä. Siirryttyään seuraan kaudella 2018–2019 hän ei ole pelannut kertaakaan yli 70:tä peliä runkosarjassa.

– Hän on tällä kaudella ollut ihan yhtä hyvässä fyysisessä kunnossa kuin aiemminkin, mutta kun uraan tulee yksi vuosi lisää, kolhuja on taas enemmän ja silloin täytyy pitää huolta itsestään. Mielestäni hän tekee sen kaiken hyvin. Hänen liikkeensä on yhtä hyvää kuin aina ennenkin, Cassidy sanoi.

346 ottelussaan Vegas-paidassa Stone on tehnyt 110 maalia ja kaikkiaan 336 tehopistettä. Hän johdatti vuonna 2017 NHL:ään liittyneen seuran sen ensimmäiseen Stanley Cupiin vuonna 2023.

Tänä syksynä Stonen ja Eichelin mahtivire on siivittänyt Vegasin NHL:n kärkeen.