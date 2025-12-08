Jääkiekon NHL:ssä Dallas Stars otti voittolaukauksiin saakka venähtäneessä jännitysnäytelmässä 3–2-kotivoiton Pittsburgh Penguinsista.
Ottelun ratkaisi Dallasin tähtihyökkääjä Mikko Rantanen, joka saatteli voittolaukauskilpailussa ainoana kiekon verkon perälle.
Voittoa oli olennaisena osana rakentamassa myös Miro Heiskanen, jonka 2–2-tasoitus päätöserän lopulla siivitti ottelun jatkoajalle. Heiskanen on onnistunut maalinteossa nyt kolmessa ottelussa peräkkäin.
Rantaselle kirjattiin syöttöpiste Heiskasen osumasta. Kaksikon Stars-kollega Roope Hintz puolestaan syötti Jamie Bennin toisen erän 1–1-tasoituksen.