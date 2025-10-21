Supertähtien taustalla viihtyvä suomalaishyökkääjä Artturi Lehkonen on yksi Colorado Avalanchen tärkeimmistä pelaajista.

Kolme syöttöpistettä on mainio saldo jääkiekon NHL:n runkosarjaottelussa, mutta kaksi maalia tehnyt supertähti Nathan MacKinnon sai jälleen suurimman huomion, kun Colorado Avalanche peittosi Boston Bruinsin maalein 4–1 sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.

MacKinnon tosin antoi ansaitun huomion myös maaleja pohjustaneelle Lehkoselle.

– Hän ymmärtää, mitä hänen täytyy tehdä. Minä ymmärrän, mitä minun täytyy tehdä. Tämä työnjako toimii hyvin. Hän pelaa hyvin kenen kanssa tahansa ja on loistava pelaaja, MacKinnon hehkutti suomalaista NHL:n verkkosivuilla.

Lehkonen syötti avauserässä keskustaan MacKinnonille, joka nousi maalintekoon ja tasoitti pelin 1–1:een. Kolmannen erän alussa MacKinnon ja Lehkonen syöttelivät hyökkäysalueella vetopaikan MacKinnonille. Kanadalainen laukoi 3–1-lukemat.

Vajaat kolme minuuttia ennen varsinaisen peliajan päättymistä Lehkonen kaivoi kiekon puolustusalueella Martin Necasille, joka sijoitti tyhjään maaliin 4–1-loppulukemat.

Lehkonen on saanut hiljattain ylistystä muualtakin. Entinen Avalanche-pelaaja Eric Johnson ylisti suomalaista hurjin ylisanoin pohjoisamerikkalaismediassa.

– Et arvosta Lehkosta kunnolla, ennen kuin olet saanut mahdollisuuden pelata hänen kanssaan. Olin onnekas, kun sain pelata hänen joukkueessaan, Johnson sanoi.

– Hän on pelaaja, jonka haluat joukkueeseesi. Hän tekee niitä pieniä asioita, joita tarvitaan voittoon. Rakastan häntä ihmisenä ja pelaajana. Tuollainen pelaaja on niin tärkeä. Hän menee maalille, voittaa kamppailut ja saa kiekon Necasille ja MacKinnonille.

Vahva alku kaudelle

Colorado on aloittanut runkosarjan vahvasti eikä ole hävinnyt vielä varsinaisella peliajalla. Voittoja on kertynyt viisi ja pisteitä 11. Joukkue viihtyy länsilohkon piikkipaikalla.

– Kokoonpanomme on todella hyvä. Jokainen tuntee olonsa hyväksi fyysisesti ja henkisesti, MacKinnon sanoi.

Boston laukoi vain 14 kertaa kohti Coloradon maalia, kun Colorado piti vastustajan kurissa. Maalivahti Scott Wedgewood sai voiton 13 torjunnalla.

– Pelaajamme ovat eliittitasoa, ja puolustuspelissämme olemme olleet todella hyviä. "Wedgie" on ollut loistava maalilla, MacKinnon kehui.

– On ollut kiva saada näin hyvä alku kaudelle, varakapteeni niputti.

Aikataulussa kohti kevättä

Colorado voitti Stanley Cupin viimeksi 2022. Supertähdistä MacKinnon, kapteeni Gabriel Landeskog ja Mikko Rantanen loistivat kirkkaimmin, mutta myös kesken kauden mukaan tullut Lehkonen oli iso palanen mestarijoukkueessa ja teki tärkeitä maaleja pudotuspeleissä.

Kuluvan kauden alussa Lehkonen on summannut kuudessa ottelussa pisteet 2+5=7, mutta hänen arvonsa mitataan muutenkin kuin pisteinä. Sopeutuva, työteliäs ja 30-vuotiaana jo varsin kokenut kiekkoilija on jälleen yksi Coloradon tärkeimmistä pelaajista.

Mestaruutta seuranneet kaudet ovat päättyneet viimeistään toisella pudotuspelikierroksella, joten parannettavaa riittää pelissä nyt ja koko kauden mitassa.

Päävalmentaja Jared Bednarin mukaan Coloradon viidellä viittä vastaan -peli on ollut hyvää jo puolustuspelaamisen osalta, mutta kokonaisuudessa riittää tekemistä.

– Pelimme on nyt kaukana täydellisestä jääkiekosta, mutta se on jo melko hyvää vuodenaikaan nähden, hän mietiskeli.