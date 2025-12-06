Dallas Starsin suomalaistähti Mikko Rantanen liittyi lauantain vastaisena yönä pelatulla NHL-kierroksella harvalukuiseen suomalaisjoukkoon.
1+2-tehot San Jose Sharksia vastaan nakuttanut Rantanen on viettänyt NHL:ssä useamman kuin yhden tehopisteen iltaa nyt 200 kertaa. Rantasesta tuli vasta neljäs suomalainen, joka on yltänyt kyseiseen rajapyykkiin.
Vain Jari Kurri (385 kertaa), Teemu Selänne (382 kertaa) ja Aleksander Barkov (209 kertaa) ovat pystyneet samaan.
Rantanen tarvitsi rajapyykkiin 680 ottelua. Tämän hetken eurooppalaisista NHL-pelaajista vain Jevgeni Malkin (625 ottelua), Aleksandr Ovetshkin (570 ottelua), Leon Draisaitl (627 ottelua), Artemi Panarin (628 ottelua), Nikita Kutsherov (632 ottelua) ja David Pastrnak (652 ottelua) ovat onnistuneet tempussa Rantasta nopeammin.
Rantanen lähestyy vauhdilla NHL:n kaikkien aikojen suomalaispörssissäkin jo viiden kärkeä. Hän on enää seitsemän pisteen päässä viidentenä olevasta Olli Jokisesta.