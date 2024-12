Tähtihankinta paljastaa – tämä henkilö oli suuri syy siirrossa Tapparaan

Tapparan John Quenneville on äitynyt kovaan iskuun viime peleissä. Quenneville kertoo päävalmentaja Rikard Grönborgin olleen suuri syy siihen, että hän siirtyi Tampereelle.

Alkukauden pelaamatta ollut Quenneville siirtyi Tapparaan marraskuun puolivälissä ja pelasi ensimmäisen SM-liiga-ottelunsa Tampereen paikallispelissä Ilvestä vastaan. Viime kausilla Sveitsin ja Ruotsin pääsarjoissa kiekkoillut Quenneville kertoo Tapparan päävalmentajan Rikard Grönborgin ottaneen häneen yhteyttä.

– Olin pelannut aiemmin hänen joukkueessaan, ja hän oli kiinnostunut saamaan minut tänne, Quenneville sanoi MTV Urheilun lähetyksessä.

New Jersey Devils varasi kanadalaishyökkääjän NHL:ään vuoden 2014 varaustilaisuuden ensimmäisen kierroksen numerolla 30. Ensimmäiset NHL-ottelunsa Quenneville pelasi Devilsissä kaudella 2016–2017. Toistaiseksi NHL-otteluita on kertynyt 42.

Kaudelle 2021–2022 Quenneville siirtyi Eurooppaan ja sveitsiläiseen Zürichin joukkueeseen. Zürichissä hän tutustui joukuetta valmentaneeseen Grönborgiin. Quennevillen mukaan juuri Grönborg oli suuri syy siihen, että hän suuntasi marraskuussa Tapparaan.

– Nautin todella paljon ajastani hänen alaisuudessa aiemmin Zürichissa, Quenneville sanoo.

– Kun hän oli täällä, tiesin mitä odottaa, miten täällä pelataan. Meillä oli valmiiksi hyvä suhde. Se teki tästä erilaista ja paljon helpompaa.

Quenneville teki ensimmäisen maalinsa toisessa ottelussaan HPK:ta vastaan, mutta on päässyt toden teolla vauhtiin vasta viime kamppailuissa. Petteri Puhakan ollessa sivussa Grönborg on istuttanut kanadalaisen Oiva Keskisen ja Nicholas Halloranin ketjuun, ja tulosta on tullut. Quenneville on naputtanut kolmessa viimeisessä ottelussaan tehot 3+3.

– Peli tuntuu hyvältä, kroppa tuntuu hyvältä. Olen hyvässä kunnossa ja valmis pelaamaa koko ajan, Queneville vakuuttaa.

– Kuten aina, ketjukavereihin ja joukkuekavereihin tutustuminen ja kaikkiin joukkueen tapoihin tutustuminen vie jonkin aikaa. Tuntuu paremmalta päivä päivältä.

Seuraavan kerran Quenneville pääsee tositoimiin torstaina, kun Tappara kohtaa kotiottelussaan HIFK:n.