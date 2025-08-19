Dopingpommi jysähti – yleisurheilutähdeltä kovia syytöksiä

Ukrainalainen yleisurheilutähti Maryna Beh-Romantshuk sai yleisurheilun eettiseltä yksiköltä (AIU) dopingrikkomuksesta neljän vuoden kilpailukiellon. Moninkertainen arvokisamitalisti on nyt kritisoinut sitä, kuinka hänen asiansa käsiteltiin.

Beh-Romantshukin viime joulukuussa antamasta näytteestä oli löytynyt korkeita määriä testosteronia. Hän oli itse pyytänyt toista testiä, mutta tulos oli ollut sama. Hänet oli asetettu toukokuussa väliaikaiseen kieltoon ja nyt tulleen neljän vuoden kilpailukielto lasketaan toukokuusta lähtien.

Ukrainalainen kertoi kuulemisessaan, ettei hän olisi tietoisesti ottanut mitään kiellettyä ainetta, mutta ei myöskään osannut selittää testosteronin korkeita määriä. Beh-Romantshuk avautui asiasta Instagram-tilillään.

– Olen omistanut koko elämäni urheilulle ja reilulle pelille. Se ei ole ollut helppo tie, mutta olen aina ollut uskollinen arvoilleni ja todistanut, että reilu urheileminen on mahdollista. Urallani ei ole ollut yhtään kyseenalaista kisaa ja olen ylpeä siitä, Beh-Romantshuk kirjoitti.

– Minun täytyy tehdä tänään vaikeita päätöksiä. En voi enää taistella kahdella rintamalla, rehellisenä AIU:n edessä ja henkilökohtaisen elämäni tulevaisuuden kanssa. Se on todella raskasta, henkisesti ja sillä on vaikutus terveyteeni. Joskus on tärkeää ottaa tauko ja laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Siksi päätin ottaa tauon, jotta voisin keskittyä perheeseeni ja terveyteeni.

Beh-Romantshuk oli ottanut tauon harjoittelusta Pariisin olympiakisojen jälkeen. 30-vuotias ukrainalainen sanoo tekstissään, että on vahvasti eri mieltä saamastaan tuomiosta, eikä sulata tapaa, jolla hänen asiaansa käsiteltiin.

– Kieltäydyin kirjoittamasta mitään dokumentteja, joissa myöntäisin syyllisyyteni, koska olen rehellinen henkilö ja ihmisyyteni ja arvokkuuteni ovat minulle tärkeitä asioita. Se satuttaa minua, että asiani on hoidettu huolimattomasti, ja ettei ole suoritettu tarpeellista tutkintaa. Ymmärrän, että tämä herättää paljon kysymyksiä, joten tulen pian antamaan pitkän haastattelun, jossa kerron rehellsesti kaiken, Beh-Romantshuk kertoi.

Muun muassa pituushypyssä ja kolmiloikassa MM-hopeamitalit sekä EM-kullan kolmiloikassa voittanut Beh-Romantshuk päätti kirjoituksensa pyytämällä yksityisyyttä hänelle ja perheelleen.

– Kiitos, että olette puolellani, ja että jaatte arvoni.

