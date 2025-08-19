Yleisurheilutähdelle jysähti dopingista jättipanna

Viime vuonna dopingista kärähtänyt ukrainalainen yleisurheilutähti Maryna Beh-Romantshuk on saanut tuomionsa. Yleisurheilun eettinen yksikkö (AIU) langetti hänelle neljän vuoden kilpailukiellon, joka lasketaan toukokuun 13. päivästä eteenpäin.

Beh-Romantshuk on yksi kirkkaimpia yleisurheilun tähtiä, sillä hän on voittanut arvokisamitaleja pituushypyssä sekä kolmiloikassa. Hänellä on molemmista voitetut MM-hopeat. Vuonna 2022 tuli kolmiloikan Euroopan mestaruus. Samassa kisassa Suomen Kristiina Mäkelä oli hopealla.

30-vuotias ukrainalainen oli jättänyt viime joulukuussa näytteen, jossa oli korkeita määriä testosteronia. Hän oli ollut väliaikaisessa kilpailukiellossa toukokuusta lähtien. Beh-Romantshuk kertoi kuulemisessaan, ettei hän olisi tietoisesti ottanut mitää kiellettyä ainetta. Hän ei kuitenkaan pystynyt selittämään korkeita testosteronimääriä.

Beh-Romantshuk sanoi ottaneensa Pariisin olympialaisten jälkeen harjoitustauon henkilökohtaisista syistä, mutta kertomansa mukaan ollut hyvin tarkka kaikista lääkeaineista ja tarkastanut kaiken kahteen kertaan Wadan (Maailman antidopingtoimisto) kiellettyjen aineiden listalta.

Kiellettyä ainetta löytyi A- ja B-näytteistä. Hän oli itse toivonut toista testiä ensimmäisen tuloksen jälkeen. Beh-Romantshukilla on mahdollisuus valittaa päätöksestä urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen CAS:iin.

Beh-Romantshuk voitti vuonna 2022 Münchenissä EM-kultaa. Suomen Kristiina Mäkelä oli hopealla.Credit: dpa picture alliance / Alamy Stock Photo