Lauri Markkaselle sataa huimaa ylistystä – suomalaista suorastaan kampanjoidaan tähdistöotteluun

Markkanen sivusi keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa kautensa ja NBA-uransa piste-ennätystä, kun hän takoi 38 pistettä Jazzin voittaessa Detroitin. Markkanen on liigan pistetilastossa 20:s keskiarvollaan 22,8, ja kolmen pisteen heittoja hän on upottanut kymmenenneksi tarkimmin (osumaprosentti 43,8).

– Hän tekee pisteitä ihan hulluna, tilastot ovat ihan älyttömät – pelitilanneheittojen prosentti (uran ylivoimaisesti paras 53,4), kolmen pisteen heittoprosentti, levypallot (8,2 per peli) – hän tekee ihan kaiken, Utahin takamiestähti Jordan Clarkson hehkuttaa suomalaiskaveriaan paikallislehti Deseret Newsille.

Markkasen tahti on ollut erityisen huimaa viime aikoina. Joulukuun seitsemässä pelissään (ennen Suomen aikaa perjantain vastaisen yön Washington-kohtaamista) Markkanen on tehnyt pisteitä 25,0:n keskiarvolla ja kolmosten heittoprosentti on ollut suorastaan käsittämätön 55,4 (56 heittoa, 31 sisään). Joten ihmekös tuo, että miestä tyrkytetään jo kovasti NBA:n tähdistöpeliin eli All Star Gameen, joka kaiken lisäksi pelataan helmikuussa Jazzin kotiareenalla Salt Lake Cityssä.

Kolmas kerta...

Hauska yksityiskohta on se, että Markkanen on kahdessa edellisessäkin seurassaan eli Chicagossa ja Clevelandissa saanut yrittää päästä kotikentällä pelattavaan All Star -otteluun. Chicagossa pelattiin tähdistökohtaaminen 2020 ja Clevelandissa viime helmikuussa. Tähdistövalintaa ei kummallakaan kerralla tullut, mutta josko nyt...

– Kolmas kerta toden sanoo, Markkanen toteaa Deseret Newsin mukaan.

– Olen sanonut aiemminkin, että tuo on ehdottomasti henkilökohtainen tavoitteeni. Tietenkin joukkueen tavoitteet ovat aina etusijalla, mutta kyllä tuo (tähdistöpeli) on henkilökohtaisella tasolla aina ollut tavoitteeni. Haluan päästä huipulle, enkä olla vain yksi jätkistä liigassa.

Tähdistöpelin avausviisikoista äänestävät fanit, ja tällä viikolla alkanut äänestys jatkuu vielä kuukauden. Utahista lienee luvassa äänivyöryä, ja "vaalikampanjaa" Markkasen puolesta tekee joukkuekaveri jos toinenkin.

– Hän on All Star, ei epäilystäkään. Toivon, ettei siitä tarvitse edes keskustella, kokenut takamies Mike Conley painottaa Deseret Newsille.