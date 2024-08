Kommentti: NBA:n kuumimmaksi nimeksi nousseen Lauri Markkasen on tehtävä valtava päätös – edessä satumainen palkankorotus

Utah Jazzin Lauri Markkanen on ollut NBA-kesän kuumin nimi sen jälkeen, kun Pohjois-Amerikan mediassa uutisoitiin Jazzin seurajohdon kuuntelevan tarjouksia tähtilaituristaan. Mediatietojen mukaan Markkasen perässä on ollut vakavissaan useampia NBA-organisaatioita, joista etenkin Stephen Curryn tähdittämä Golden State Warriors ja poikkeuksellisen ranskalaishujopin Victor Wembanyaman edustama San Antonio Spurs on nostettu esiin ostohalukkaimpina seuroina.

NBA-seurojen kiinnostus Markkasta kohtaan on ymmärrettävää. Niin sanottuna off the ball -pisteidentekijänä ja käytännössä kolmea eri pelipaikkaa hallitsevana 213-senttisenä pelaajana suomalainen on poikkeuksellisen istuva palanen mihin tahansa joukkueeseen.