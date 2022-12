Lauri Markkanen on hurmannut koko Utahin, suomalaistähden ylistykselle ei näy loppua – "Hänen kykynsä ovat uskomattomia"

Markkanen sai kesken alkusyksyn EM-kisojen yllätysuutisen, kun hänet kaupattiin Cleveland Cavaliersista Utahin paitaan. Loppuvuoden mittaan on tullut hyvinkin selväksi, että tuo siirto on osoittautunut olleen Markkaselle kuin lottovoitto.

Markkanen on esiintynyt uuden joukkueensa riveissä häikäisevästi ja noussut heti Utahin ykköstähdeksi hurjilla peliesityksillään.

Päävalmentaja Will Hardylta on loppunut jo ylistyssanat kesken Markkasen säkenöivien suoritusten myötä.

– Kun muut joukkueet pelaavat Utah Jazzia vastaan, he tietävät, että heillä on oltava pelisuunnitelma Lauri Markkasen varalle. En tiedä, onko minulla paljoa sellaista sanottavaa, mitä hänen pelinsä ei ole jo meille näyttänyt, Hardy toteaa KSL:n mukaan .

25-vuotias suomalaistähti on marssimassa vahvasti kohti NBA:n tähdistöottelua, jonka äänestys käynnistyi hiljattain. Kummastakin konferenssista valitaan 12 pelaajaa tähdistöotteluun. Jos joukkuetovereilta kysytään, on Markkasen paikka selviö.

– Hän on All-Star. Siitä ei ole kysymystäkään. Minun täytyy muistutella itselleni, että hän on 213-senttinen ja tekee tuollaisia asioita. Hänen kykynsä heittää on yksi, mutta hänen kykynsä harhauttaa tiensä korille, viimeistellä puolustajien ohi ja tehdä peliä ovat uskomattomia, Mike Conley hehkuttaa.