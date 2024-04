Tähän SM-finaalit Tapparan ja Pelicansin välillä ratkeavat – asiantuntijat linjaavat: "Selkeästi vaarallisempi"

Samat joukkueet olivat vastakkain myös vuosi sitten SM-liigan loppuotteluissa. Sen jälkeen Tapparan pelillinen kulttuuri on kokenut mullistuksen Rikard Grönborgin tultua valmentajaksi. Pelicans teki puolestaan kovia satsauksia, jotka nostivat sen yhdeksi varteenotettavimmista finaalikandidaateista jo kauteen lähdettäessä.

MTV Urheilun asiantuntijat Janne Pesonen, Ari Vallin ja Pekka Saravo puntaroivat kolmea napakkaa kysymystä ennen lauantaina käynnistyvää finaalisarjaa.

1) Millaista finaalisarjaa odotat?

Pesonen: Todella mielenkiintoinen sarja tiedossa. Tappara on Pelicansille ehkä jopa se mieluisin finaalivastustaja, koska heillä jäi varmasti kaivelemaan se viime kevään finaalitappio. He eivät olleet ihan valmiita vielä silloin ja tuossa joukkueessa on vielä jonkin verran samoja pelaajia mukana. Sen lisäksi näen, että Pelicans on vahvistunut nimenomaan pudotuspelijoukkueena. Jos taas Tapparaa miettii, niin ei voi kuin hattua nostaa. Heidän tarinansa on ollut aivan käsittämättömän huikea. Heistä on tullut nyt vähän erityyppinen joukkue ja he ovat tuoneet uusia mausteita mukaan. He ovat olleet aivan äärettömän tehokkaita ja nyt he ovat taas finaalissa. Toki, jos katsoo rosteria, niin onhan siellä sellaisia ukkoja, ettei tämä sattumaa ole.

Vallin: Tasaista. Tilanne on kuitenkin se, että yksikään joukkue ei ole päässyt oikein Pelicansin kiekottelevaan peliin kiinni. HIFK pääsi vähän, kun he löivät luukut ihan totaalisesti kiinni. Kärpät ei päässyt ja nyt tulee vastaan Tappara, joka on puolustanut paljon eteenpäin. Jännä nähdä, että pystyykö Tappara murtamaan heidän omalla tyylillään Pelicansin pakkaa ja saavatko he riistoja syvältä hyökkäyspäästä. Pelicans lähtee pienoisena ennakkosuosikkina sarjaan, koska he ovat pelanneet niin hyvin kevään aikana. Toki, nyt tulee kovin vastustaja vastaan.

Saravo: Odotan äärimmäisen tasaista sarjaa. Varmaan ihan vauhdikasta, mutta sellaista laadukasta jääkiekkoa, jossa viisikot pelaavat tiivistä yhteispeliä molemmissa joukkueissa.

2) Mihin uskot mestaruuden ratkeavan?

Pesonen: Kärsivällisyyteen. Pelicansilla on hyviä kokemuksia puserolla esimerkiksi HIFK-sarjasta, kun se meni lopulta tiukaksi. Se sarja tarjosi hyvää oppia näin jälkikäteen katsottuna. Kärpät pystyi yhden niistämään, minkä jälkeen Pelicans oli selkeästi päättänyt, että nyt ei enää kikkailla, vaan pistetään homma poikki. Ainoa iso kysymysmerkki heillä on maalinteon tehokkuus, mihin he eivät ole saaneet vielä tarpeeksi lentoa alle. Tapparalla taas on ollut viisikkopelaamisen kanssa vaikeuksia ja he ovat joutuneet selviytymään, mutta kun paikka tulee, niin he iskevät käsittämättömällä tehokkuudella sisään. Tuossa on nyt kaksi hyvin erityyppistä joukkuetta vastakkain, mikä tuo entistä enemmän mielenkiintoa finaaleiden ylle. Iso juttu on se, että miten joukkueet pystyvät kehittämään peliään. Uskon, että pelin laatu vain paranee sarjan edetessä. Koska Pelicans puolustaa niin vahvasti, eikä anna ylivoimahyökkäyksiä, niin nyt Tapparaa mitataan siinä, että pystyykö se keksimään uusia keinoja, jotta se saa kiekkoa nuottaan.

3:26 Tappara marssi KalPan yli finaaleihin.

Vallin: Uskon, että Tappara haluaa edelleen pelata omaa peliään, mitä he ovat tuossa koko kauden ajan hieroneet. Heillä on niin hyviä pelaajia, että he kyllä osaavat tunnistaa ne tilanteet, missä kannattaa mennä lujaa päälle ja missä ei. He ovat joutuneet kevään aikana sietämään pitkiä painostuspätkiä. Tappara osaa odottaa omaa etsikkoaikaansa, minkä yhteydessä he rokottavat omista paikoistaan. Kiva on katsoa sitä, kun sarjan kaksi kuuminta maalivahtia ovat nyt vastakkain. Niklas Kokko on ollut pirun hyvä Pelicansin maalilla, ja Christian Heljanko on pitänyt Tapparaa pystyssä tiukoilla hetkillä. Maalivahtipeli on varmasti erittäin isossa roolissa. Iso kysymys on se, että kumpi saa ylivoimansa toimimaan paremmin? Vaikka nyt heitän kliseen, niin yksikin erikoistilannemaali nousee arvoon arvaamattomaan. Näkisin tähän neljä kohtaa: oma kiekollinen pelaaminen, maalivahtipeli, ylivoima vastaan alivoima ja miten saa riistoja. Noista tulevat ne tämän sarjan ratkaisun elementit.

Saravo: Siihen, että kummalla riittää kärsivällisyys niin hyvissä kuin huonoissakin hetkissä ja kumpi pystyy olemaan tehokkaampi maalipaikoissaan. Myös maalivahtipeli ja erikoistilanteet nousevat esiin. Maalivahtipelissä ollaan aika tasoissa. Heljanko on ollut aivan huippu. Ei olisi voinut paljoa paremmin pelata. Samat sanat pitäisi melkein sanoa Kokosta. Huikeaa, mihin paikkaan pystyi nuori pelaaja pelaamaan tuollaisen sarjan. Lähtökohdat molemmilla maalivahtiosastoilla erinomaiset. En osaa sanoa, kumpi on parempi. Olisiko se Heljanko millin edellä edellisten kausien voittamisen tuomalla kokemuksella. Erikoistilanteiden osalta lähtötilanne on yhtä tasainen kuin maalivahtiosastolla. Molemmilla on vara parantaa. Nyt jätetään kaikki prosentit pois ja pelataan vain vastustaja vastaan vastustaja ja ylivoima vastaan alivoima. Se tulee olemaan isossa roolissa, kumpi löytää toisen heikkouksia.

3) Rohkea ennustus, kuinka finaalisarjassa tulee käymään?

Pesonen: En laita rahaa kiinni, kun en harrasta vedonlyöntiä, mutta rohkea ennustukseni on se, että 3–4 päättyy. Ja niin päin, että eikös se Tappara voittanut runkosarjan…

Vallin: Jos Pelicansin peli säilyy tuolla tasolla, missä se on nyt ollut ja vielä kehittyy vähän, ja jos Tappara ei löydä lääkkeitä heidän kiekollista peliään vastaan, niin tämä menee Pelicansille 4–3. Paha on lähteä Tapparaa vastaan pelaamaan, koska ei heitä voi mitenkään aliarvioida. Sieltä löytyy aina yksi ässä hihasta ja yksilöt pystyvät tekemään kovaa tulosta. Kaiken päälle heillä on niin paljon voittamisen kulttuuria. He eivät nikottele, vaikka he olisivat vähän perässä. Pelicans on silti pienoinen ennakkosuosikki.