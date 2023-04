Yksi pelaaja ylitse muiden SM-liigan finaaleissa – asiantuntija varmana: "Jengi syttyy ja imee siitä energiaa"

Pyysimme neljää asiantuntijaa katsomaan kristallipalloonsa ja ennustamaan finaalisarjan tapahtumia. Asiantuntijoille esitettiin neljä kysymystä: 1. Kuinka SM-liigan finaaleissa käy? 2. Mihin finaalisarja ratkeaa? 3. Millä keinoilla Pelicans pystyy horjuttamaan ennakkosuosikki Tapparaa? 4. Kuka tai ketkä nousevat finaalisarjan ratkaisupelaajiksi?

Näin asiantuntijat vastasivat.

Pekka Saravo

1. Sanotaan, että seitsemässä ottelussa ja Tappara voittaa.

2. Ratkeaa tehokkuuteen. Jos Tappara pystyy tehokkaasti ylivoimalla ja harvoista paikoista tekemään maalit, se taittaa Pelicansin niskan.

3. Pomminvarmasti pystyy haastamaan samalla pelillä kuin tähän asti. Kun pelaa tiiviisti joukkueena, on vaikea saada maalipaikkoja. Heitä vastaan on vaikea puolustaa, kun he hyökkäävät yhdessä ja pelaavat rohkeasti ja tiiviisti.

4. Mennään turvallisella ja helpolla ja sanotaan Tapparan Jori Lehterä.

Siim Liivik

1. Toivon, että tulee tiukat finaalit ja pelattaisiin pitkään, koska on huikeat joukkueet vastakkain. Odotan, kuinka sarja lähtee ylipäätään käyntiin. Koettaako Tappara – kun se osaa pelata kaksivaiheista peliä – koittaako ne sitä näyttää, että vähän pystyy hidastamaan Pelicansin hurlumheita? Lähteekö ne siihen mukaan, koska ne pystyy pelaamaan sitäkin niin kuin nähtiin CHL:ssä Luulajaa vastaan? Lähtivät räväkästi siihen mukaan ja pärjäsivät silläkin. Odotan tasaista sarjaa. 4–2 tämä menee jommalle kummalle. Jos pitää valita ja kaikki rahat laittaa likoon niin kyllä ne Tapparalle varmaan joutuisin laittamaan.

2. Tapparalla on niin laaja rosteri, ja sanon, että puolustus on niin paljon vahvempi kuin Pelicansilla ainakin lähtökohtaisesti.

3. Ihan omalla ennakkoluulottomalla tekemisellä niin kuin nytkin. Ei kannata mitään vetää hatusta. Ne pystyvät parantamaan koko ajan joka peliin. Kyllä Tappparan pitää ihan täysi päivätyö tehdä. Pelicansin ei kannata muuttaa mitään. Jos erikoistilanteet pysyvät ja Bartosak pysyy noin kuumana, ja he saavat sillä ennakkoluulottomalla otteella purettua Tapparan hyvää puolustusta, niin heillä on mahdollisuudet mihin vain.

4. Aatu Jämsen ja Jori Lehterä. Jämsen nostaa tasoaan vielä. On potentiaalia parantaa. Hän on vetänyt hyvin, mutta tuntuu, että se kundi syttyy näihin finaaleihin ja huumaan vielä entistä enemmän. Jorilla on järjetön palo, joka on loistanut koko kauden, että hän haluaa ottaa sen mestaruuden. Se tarttuu varmasti koko joukkueeseen, vaikka Tapparassa on paljon menestystä jengi maistanut. Jorin intohimo saada se kannu, jengi syttyy siitä ja imee siitä energiaa varmasti.

Janne Pesonen

1. Tappara vie voitoin 4–1.

2. Erikoistilannepelaaminen ja Tapparan puolustuspeli ja sitkeys pelata tiiviisti ratkaisevat.

3. Pelicans voi horjuttaa Tapparaa rohkealla pelitavallaan ja hurjalla hurmoshengellä. En kuitenkaan usko, että se riittää ihan mestaruuteen asti. Tapparan kokemus ja kyky ratkaista tiukoissa paikoissa ovat todella kovaa luokkaa.

4. Jori Lehterä tulee olemaan finaalien ratkaisupelaaja.

Ari Vallin

1. 4–2 menee Tapparalle. Rutiini varmaan kumminkin on Tapparan puolella ja vähän organisoidumpi pelityyli. Tappara ei hukkaa karvaukseen äijiä niin, että Pelicans pääsisi tulemaan vastaan. Ilvekselle vähän tapahtui sitä (välierissä), että hukkasivat äijiä karvaukseen ja hyökkäsivät vähän huonoissa rytmeissä. Tappara vetää vähän organisoidummin. Ne tulevat viisikkona, ottavat viisikon kasaan ja sitten painavat toiseen päähän. Tappara on päätypelissä paras joukkue mitä löytyy. Hyökkäyspäässä kun he pääsevät myllyttämään, voivat pistää pitkiä hyökkäyksiä käyntiin ja ottaa vähän terää pois Pelicansin hyökkäyksestä.

2. Toisaalta, jos Pelicans pelaa noin hyvin ja Bartosak (maalivahti Patrik Bartosak) on noin kuuma kuin välierissä, kaikki on mahdollista. Tapparan maalintekovoima ja – mihin Ilves ei pääsyt oikein maalin eteen – maalineduskovuus ehkä Tapparalla riittävät. Pelicans pelasi erittäin hyvin maalin edustaa ja otti kakkoskiekkoja pois, jos niitä sattui tulemaan Bartosakilta. Tappara on kovempi, voitti IFK:takin vastaan maalinedustan aika hyvin. Luulen, että siinäkin tulee olemaan yksi ratkaisu. Maalineduspelaaminen on Tapparalla parempaa kuin Pelicansin edellisillä vastustajilla.

3. Varmaan vauhdilla ja erittäin hyvällä kiekollisella pelaamisella. Kiekkoa ei saa hukata. Tapparan pitkät hyökkäykset pitää pitää lyhyenä, riistoja pitää saada nopeasti omissa ja sen jälkeen pystyy edelleen paineen alla siirtelemään kiekkoa niin, että pääsevät koko viisikkona keskialueen läpi toiseen päähän. Kyllä siellä hyökkäystaitoa on, mikä nähtiin. Ratkaisuvoimaa on. Ilves voitti välierissä paikat, mutta tehokkaampi oli Pelicans. Tehokkuus kun säilyy, pitää kiekosta huolen ja Bartosak jatkaa ihan loistavia otteitaan ja pitää heikolla hetkellä joukkuetta pystyssä, siinä on aika paljon elementtejä.

Pelicans on niin hyvin pystynyt parantamaan. Keväisin on aina siitä kyse, kuka pystyy parantamaan eniten. Jos vielä pystyy parantamaan, on mahdollisuudet. Nuoruuden intoa ja hyviä kokeneitakin pelaajia.