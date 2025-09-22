Valtiovarainministeriön talousennuste vuosille 2025-2027 on julkaistu. Seuraa suoraa lähetystä!
Suomen talous on toipunut taantumasta hitaasti, mutta merkkejä vauhdikkaammasta kasvusta on näkyvissä. Näin ennustaa valtiovarainministeriö (VM) taloudellisessa katsauksessaan.
Maailmantalouden epävarmuus on ministeriön mukaan hieman vähentynyt alustavien tullisopimusten myötä. Alkuvuoden tiedot maailmantaloudesta ovat myös olleet jonkin verran odotuksia myönteisempiä. Tästä huolimatta epävarmuus on edelleen merkittävää. Epävarmuus ja aiempaa selvästi korkeammat Yhdysvaltojen tullit jarruttavat reaalitulojen nousun ja investointien aikaan saamaa kasvua.
Suomessa viennin kasvua jarruttaa Yhdysvaltojen kauppapolitiikka ja euron vahvistuminen, mutta sitä tukee euroalueen toipuminen. Tuonti kasvaa vientiä nopeammin.
Ministeriön katsauksen mukaan investoinnit kasvavat tänä vuonna selvästi kahden laskuvuoden jälkeen. Rakentamisessa tilanne on kuitenkin edelleen heikko. Varsinkin asuntorakentaminen elpyy hitaasti.
Energiasiirtymään ja uuden teknologian käyttöönottoon liittyvät investoinnit sen sijaan kasvavat vauhdilla. Investointeja lisäävät myös puolustushankinnat, jotka kasvavat tänä vuonna selvästi hävittäjien myötä ja joiden taso pysyy korkeana myös tulevina vuosina.
VM:n ennuste ensi vuodelle laski
Tänä vuonna bruttokansantuote (bkt) kasvaa prosentin, ensi vuonna 1,4 prosenttia ja sitä seuraavana vuonna 1,7 prosenttia, VM ennustaa.
Julkisuudessa on keskusteltu siitä, ovatko pääministeri Petteri Orpon (kok.) puheet Suomen taloustilanteesta liian myönteisiä. Orpo sanoi syyskuun ensimmäisen viikon kyselytunnilla eduskunnassa, että Suomen talous on kesän aikana lähtenyt kasvuun. Orpo on käyttänyt toistuvasti finanssikonserni OP:n arviota.
OP arvioi kuukausi sitten talouden näkymien parantuneen ja rukkasi suhdanne-ennustettaan positiivisempaan suuntaan. OP:n ekonomistit ennustivat Suomen bruttokansantuotteen kasvun kiihtyvän ensi vuonna 2,0 prosenttiin, kun aiempi ennuste oli 1,5 prosenttia. Kuluvan vuoden arvio talouden kasvusta pysyy tasan yhdessä prosentissa.