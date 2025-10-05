Merenpinnan nousu uhkaa yli sataa miljoonaa rakennusta maapallon eteläosissa.

Urban Sustainability-julkaisussa julkaistussa tutkimuksessa kerrotaan, että rakennukset ovat vaarassa jäädä säännöllisten tulvien alle, mikäli fossiilisten polttoaineiden päästöjä ei saada vähennettyä nopeasti.

Tutkimuksesta uutisoi tiedesivusto Phys.org.

Tuoreessa tutkimuksessa pureudutaan yksityiskohtaisesti rakennuksia uhkaavaan tilanteeseen Afrikan, Kaakkois-Aasian, sekä Keski- ja Etelä-Amerikan rannikkoalueilla.

Tutkimusryhmä käytti apunaan tarkkoja satelliittikuvia määritelläkseen rakennuksille koituvaa uhkaa merten pintojen noustessa.

– Pinnan nousu on hidas, mutta pysäyttämätön seuraus ilmaston lämpenemisestä. Se vaikuttaa jo nyt rannikoiden asutukseen ja tulee vaikuttamaan vuosisatojen ajan, toteaa tutkimukseen osallistunut professori Natalia Gomez kanadalaisesta McGillin yliopistosta.

Tutkimuksessa pohdittiin eri skenaarioita, jotka seuraavat merenpinnan 0,5 metrin noususta aina 20 metrin nousuun.

0.5 metrin nousun uskotaan tapahtuvan, vaikka päästövähennykset olisivat merkittäviä. Jo tässä väistämättömässä skenaariossa vesi uhkaisi jo kolmea miljoonaa rakennusta.

Ennusteiden mukaan merenpinta nousee muutaman sadan vuoden kuluessa viisi metriä tai enemmän, jos päästöjä ei saada kuriin. Tässä tapauksessa jo yli sata miljoonaa rakennusta olisi uhattuina.

Tutkijat kertovat yllättyneensä suhteellisen vaatimattomankin veden pinnan nousun aiheuttamasta riskistä.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan havainnot antavat tärkeätä tietoa yhteiskunnalle, kun varaudutaan väistämättömään merenpinnan nousuun.

– Ilmastonmuutos ja merenpinnan nousu vaikuttaa meihin kaikkiin, riippumatta siitä, asummeko rannikolla vai emme, kertoo tutkimukseen osallistunut professori Eric Galbreith McGillin yliopistosta.

Galbreith huomauttaa, että ihmiset ovat riippuvaisia tuotteista, jotka kulkevat merenpinnan nousun uhkaaman infrastruktuurin kautta.