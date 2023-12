Näin ilmastonmuutos sairastuttaa ja tappaa – äärimmäisistä sääilmiöistä tulossa äärimmäisiä terveysilmiöitä

– Kasvihuonekaasujen tasot ovat ennätyskorkeita. Globaalit lämpötilat ovat ennätyskorkeita. Merenpinta on ennätyskorkealla. Etelämantereen jääpeite on ennätysmatala, luetteli WMO:n suomalainen pääsihteeri, Suomen Ilmatieteen laitoksen entinen pääjohtaja Petteri Taalas uutistoimisto AFP:n mukaan.

Yksi ilmaston lämpenemisen aiheuttamista keskeisistä terveyshaitoista on kuumuus, jonka arvioidaan vaikuttavan tulevina vuosikymmeninä satoihin miljooniin ihmisiin.

Lääketieteellinen lehti The Lancet arvioi raportissaan, että ihmiset kokivat vuonna 2022 keskimäärin noin 86 päivää vaarallisen korkeita lämpötiloja.

Kuumuus on myös kuivattanut metsiä, mikä on kiihdyttänyt maastopaloja.

Syyskuussa Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan yli kaksi miljardia ihmistä on altistunut vähintään yhtenä päivänä vuodessa tulipalojen savun aiheuttamille epäterveellisille ilmansaasteille tällä vuosikymmenellä.

Ilmastonmuutos on esillä myös Dubaissa torstaina alkaneessa COP28-ilmastokokouksessa. YK vaatii ilmastokokoukseen saapuneita valtionjohtajilta välittömiä lisätoimia ilmaston lämpenemisen torjumiseksi. Järjestön pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan globaalien lämpötilalukemien pitäisi aiheuttaa väristyksiä maailman johtajien selkäpiihin.

Äärimmäisistä sääilmiöistä tulossa äärimmäisiä terveysilmiöitä

llmastonmuutos vaikuttaa ihmisten terveyteen eri puolilla maailmaa. Myrskyt ja tulvat ovat lisänneet muun muassa ripulia, joka on keuhkokuumeen jälkeen maailman toiseksi yleisin alle 5-vuotiaiden lasten kuolinsyy.

Malaria No More -järjestön toimitusjohtaja Martin Edlundin mukaan äärimmäisistä sääilmiöistä on tulossa äärimmäisiä terveysilmiöitä.