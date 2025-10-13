Tuoreen raportin mukaan lämpimän veden koralliriuttojen tuhoutuminen on jo lähes varmaa. Exeterin yliopiston raportin mukaan trooppisten koralliriuttojen haalistuminen on ollut vuosina 2024-25 ennätyksellisen laajaa.

Tutkijat ovat olleet yhtä mieltä siitä, että suurin osa koralliriutoista kuolee, kun ilmaston lämpeneminen ylittää 1,5 asteen rajan esiteolliseen aikaan verrattuna, mikä nykyisten ennusteiden mukaan tapahtuu lähivuosina.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että korallit kuolevat jo ennen 1,5 asteen rajan saavuttamista.

– Olemme todistaneet korallien haalistumista neljällä viidestä trooppisesta koralliriutasta. Se vahvistaa yhteistä johtopäätöstämme, että korallien keikahduspiste oli todennäköisesti jo alle 1,5 asteessa, uskoo raportin johtava tutkija, Exeterin yliopiston Tim Lenton.

Korallit eivät enää pysty toipumaan

Keikahduspisteellä tarkoitetaan rajapistettä tai vaihetta, jonka jälkeen ilmiö rupeaa leviämään tai yleistymään nopeasti. Keikahduspisteen jälkeen muutosta ei voida enää pysäyttää.

– Tämä kuumuuden lisääntyminen on niin nopeaa, että riutat eivät pysty enää toipumaan, toteaa projektipäällikkö Andrea Rivera-Sosa, koralliriuttojen pelastamiseen keskittyvästä Coral Reef Alliance -järjestöstä.

Korallit voivat toipua haalistumisesta, mutta merien lämpenemisen myötä se on entistäkin vaikeampaa.

– Kun korallit haalistuvat, se kertoo korallieläimen ja levien välisen symbioosin häiriintymisestä. Levien myötä korallit menettävät värinsä lisäksi ravintoaineet ja ruuan, joita levät niille tuottavat, selittää Rivera-Sosa.

Lukuisia keikahduspisteitä ylitetään pian

Tutkijoiden mukaan maailma on nyt ensimmäistä kertaa saavuttanut yhden niin kutsutuista ilmaston keikahduspisteistä, joista seuraa merkittäviä ja peruuttamattomia muutoksia ympäristölle.

– Mitä enemmän olemme viimeisten 25 vuoden aikana tutkineet ilmaston keikahduspisteiden riskejä, sitä suuremmilta riskit vaikuttavat.

– Se ilmaston lämpenemisen raja, jossa keikahduspisteet ylitetään, alenee koko ajan. Kun ilmasto lämpenee ja tutkimme sen seurauksia lisää, löydämme yhä uusia syitä olla huolissaan, tiivistää raportin johtava tutkija, Exeterin yliopiston Tim Lenton.

Ilmaston lämpenemisen ylittäessä 1,5 asteen rajan maailma lähestyy yhä useampaa tuhoisaa keikahduspistettä, tutkijat varoittavat.

Keikahduspisteitä ovat esimerkiksi Grönlannin ja Läntisen Etelämantereen jäätiköiden romahdukset, nykyisten merivirtausten romahdus, Amazonin sademetsän kuivuminen ja ikiroudan sulaminen.

Mitä enemmän ilmasto lämpenee, sitä useampia keikahduspisteitä ylitetään. Lämpenemisen seuraukset myös pahenevat jokaisen lämpöasteen myötä.

Mitä enemmän lämpenee, sitä vakavammat seuraukset

1,5 asteen lämpeneminen

Jo 1,5 asteen lämpeneminen lisää helleaaltoja, rankkasateita ja myrskyjä. Äärimmäiset sääilmiöt vaikeuttavat ruuantuotantoa eri puolilla maailmaa.

Mannerjäätiköiden kiihtyvä sulaminen nostaa merenpintaa ja aiheuttaa saarilla ja alavilla rannikkoalueilla tulvia ja eroosiota. 1,5 asteen lämpeneminen lisää myös keikahduspisteiden ylittämisen riskiä.

2 asteen lämpeneminen

Kuivuus, tulvat ja trooppiset myrskyt voimistuvat ja yleistyvät edelleen, jos keskilämpötila nousee kahdella asteella. Maissin, riisin ja vehnän sadot kutistuvat merkittävästi. Kalansaaliit vähenevät.

Merijää, mannerjäätiköt ja ikirouta sulavat kiihtyvällä tahdilla. Nouseva merenpinta uhkaa rannikkoalueita.

Ihmisten elinolot vaikeutuvat, kun ruuantuotanto kärsii ja äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät.

3 asteen lämpeneminen

Tappava helle yleistyy ja äärimmäisten sääilmiöiden takia makean veden saatavuus vaarantuu, jos maapallon keksilämpötila nousee 3 asteella verrattuna esiteolliseen aikaan.

Kasvien ja eläinten selviytyminen on vaarassa, koska ne eivät ehdi sopeutua lämpenemiseen.

Lämpenemisellä on jo merkittäviä taloudellisia seurauksia, kun tuotanto ja kulutus laskevat ja taloudelliset vahingot lisääntyvät.

4 asteen lämpeneminen

Neljän asteen keskilämpötilan nousu tarkoittaisi, että äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät edelleen ja merenpinnan nousu on jo merkittävää, jopa useita metrejä.

Monet kasvi- ja eläinlajit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon. Ihmisten elinolot heikkenevät monilla alueilla.

Arktisilla alueilla kuten Suomessa lämpeneminen on selvästi nopeampaa ja näillä alueilla keskilämpötilan nousu voisi olla jo 8 astetta.