YK:n yleiskokouksessa puhunut Yhdysvaltojen presidentti päätti avata sanaista arkkuaan ilmastonmuutokseen liittyen.
Donald Trump otti puheessaan kantaa lukuisiin asioihin, mutta kenties kaikkein hämmentävin osuus koski käsitettä nimeltä hiilijalanjälki.
– Hiilijalanjälki on huijausta. Sen ovat keksineet pahantahtoiset ihmiset, jotka ovat menossa kohti täydellistä tuhoa, Trump aloitti.
Seuraavaksi hampaisiin joutui Yhdysvaltojen entinen presidentti Barack Obama. Trump kertoi, kuinka naurettavaa oli aikoinaan kuunnella Obaman puheita hiilijalanjäljen pienentämisestä, samalla kun hän lensi "Washingtonista Havaijille pelaamaan golfia".
Lopuksi Trump päätti tehdä oman kantansa hyvin selväksi.
– Ilmaston lämpeneminen ja hiilijalanjälki ovat huijausta. Eurooppa on vähentänyt hiilijalanjälkeään 37 prosenttia äärimmäisin kustannuksin ja kovalla vaivalla. Onnittelut Eurooppa, hienoa työtä, Trump lopetti sarkastisesti.
Yleisössä monilla vaikutti olevan hankaluuksia pidätellä naurua puheenvuoron aikana.
Katso Trumpin avautuminen yllä olevalta videolta.