Syyttäjä: Cannonball on sotilaallisesti järjestäytynyt ja aseistautunut järjestö – "United Brotherhoodiin verrattuna vain yksi näkyvä ero"

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa alkoi keskiviikkona pääkäsittely moottoripyöräjengi Cannonballin lakkauttamisesta.

Cannonballin ja sen alayhdistyksen Squad 32:n lakkauttamista vaativat syyttäjät. Heidän mukaansa Cannonball on rekisteröimätön yhdistys, jonka toiminnan määräävänä ja pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen.

Cannonball on kolmas ryhmä, jota viranomaiset ovat viime vuosina vaatineet lakkautettavaksi yhdistyslain nojalla. Aiemmin uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) ja rikollisryhmä United Brotherhood (UB) on lakkautettu lainvoimaisilla tuomioilla.

– UB lakkautettiin ja siinä vaiheessa havaitsimme, että myös Cannonballin rikollinen toiminta on ollut laajaa, pitkäaikaista ja jatkui edelleen aktiivisena. Tuli tarve tarttua myös tähän toiseen ryhmään, erikoissyyttäjä Timo Honkahuhta kertoi STT:lle oikeudessa.

Syyttäjien mukaan UB:n ja Cannonballin jutut ovat hyvin samanlaisia.

– Näillä ryhmillä on käytännössä vain yksi näkyvä ero ja se on siinä, että Cannonballilla on moottoripyöräilyä osana toimintaa. UB:lla ei ollut mitään selvää ja hyväksyttyä laillista toimintaa, jota he olisivat edes yrittäneet väittää harjoittavansa, Honkahuhta sanoi.

Syyttäjät: Rikollinen, sotilaallisesti järjestäytynyt ja aseistautunut ryhmä

Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan Cannonball on vuonna 1991 Helsingissä perustettu moottoripyöräjengi, joka on sittemmin laajentunut valtakunnalliseksi. Suomen lisäksi sillä on osastot Virossa ja Thaimaassa. Jäseniä on yhteensä parisataa.

Cannonball kiistää syyttäjän väitteet ja sanoo, ettei ryhmä eroa toiminnaltaan muista moottoripyöräkerhoista. Ylipäänsä kyseessä ei ole yhdistys, jolloin yhdistyslain soveltaminen ei edes tule kyseeseen, asianajaja Mika Ylönen sanoi.

– Cannonball ei ole yhdistyslain tarkoittama kielletty yhdistys eikä yhdistys, joka toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja. Kyseessä on moottoripyöräkerho, jossa harrastetaan myös muuta urheilua. Voimailu näyttelee suurta osaa Cannonballissa, mutta on myös muuta yhteistä harrastustoimintaa, Ylönen sanoi oikeudessa.

Hän ei halunnut erikseen kommentoida lakkauttamiskannetta STT:lle.

Cannonball on useissa lainvoimaisissa rikostuomioissa katsottu järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. Rikollisen toiminnan lisäksi toinen syyttäjien keskeinen perustelu lakkauttamiselle on, että Cannonball on heidän mukaansa sotilaallisesti järjestäytynyt yhdistys, jonka jäsenet ovat varustautuneet aseellisesti. Siitä syyttäjien mukaan kertovat lukuisat takavarikot ja tuomiot aserikoksista.

Cannonball on kiistänyt aseistautumisen ja korostanut, että rikostuomiot koskevat vain yksittäisiä jäseniä. Sen mukaan mitään liityntää ryhmään ei edes ole pystytty osoittamaan kuin murto-osassa tuomituista tapauksista.

Cannonballin mukaan ryhmässä vallitsee vapauden ilmapiiri

Keskiviikkona asiassa kuultiin osapuolten avauspuheenvuorot ja käytiin läpi kirjallisia todisteita.

Syyttäjät esittelivät oikeudelle poliisin rikostutkinnoissa takavarikoimia asiakirjoja, joissa oli listattu sääntöjä ja velvollisuuksia ryhmän eritasoisille jäsenille. Syyttäjien mukaan tämä kertoo Cannonballin sisäisen hierarkian lisäksi jäsenille asetetusta tiukasta kuuliaisuusvelvoitteesta.

Ylönen kiisti, että Cannonballissa vallitsisi hierarkkisia käskyvaltasuhteita.

– Taustaksi pitää ymmärtää, että esimerkiksi vaatimus siitä, että joku toimii kuin pyydetään, liittyy niinkin yksinkertaiseen asiaan kuin siivoamiseen ja paikan ylläpitoon, aivan arkisiin asioihin, Ylönen sanoi.

Hänen mukaansa pomottaminen ei ylipäänsä sovi moottoripyöräilyn maailmaan.

– Moottoripyörämaailma on sellainen, että jos joku yrittäisi käskyttää toista, se toinenhan lähtisi menemään. Siellä on vapauden ilmapiiri, miesporukassa harrastetaan yhdessä. Siihen sopii huonosti armeijamainen käskyvalta, Ylönen sanoi.