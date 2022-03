Tänään tuomio laajasta Cannonball-huumejutusta – Syyttäjä: Suomeen tilattiin huumeita FBI:n valeviestialustassa

Päijät-Hämeen käräjäoikeus antaa tänään tuomion laajasta Cannonball-huumejutusta. Jutussa on yli 20 syytettyä, joista osa syyttäjän mukaan kuuluu lakkautettavaksi vaadittuun moottoripyöräjengiin.

Syyttäjän mukaan kokonaisuudessa liikkui amfetamiinia, kokaiinia, MDMA:ta, marihuanaa ja huumausaineeksi luokiteltuja lääketabletteja. Syytteiden taustalla on iso kansainvälinen operaatio, jossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa.

Jutussa pääsyytettynä on Esko Eklund, jota viranomaiset ovat pitäneet Cannonballin johtajana ja joka esitutkinnan mukaan käytti Anomissa nimimerkkiä "the human animal".

Hän myös kiistää käyttäneensä Anomissa nimimerkkiä the human animal sekä vaatii, ettei Anom-viestintää pitäisi edes käyttää todisteena, koska katsoo, että se on hankittu Suomen lakien vastaisesti.

STT kertoo Eklundin nimen poikkeuksellisesti käräjäkäsittelyn vaiheessa, koska kyse on syytteiden mukaan vakavasta järjestäytyneestä rikollisuudesta ja Eklund on ollut jo esillä Cannonballin lakkauttamisasian yhteydessä.

Cannonballin lakkauttamiskanteen käsittely on kesken

Cannonball MC on vuonna 1991 Helsingissä perustettu jengi, jota viranomaiset pitävät järjestäytyneenä rikollisryhmänä. Lakkauttamiskanteessaan syyttäjät katsovat, että Cannonball on rekisteröimätön yhdistys, jonka toiminnan määräävänä ja pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen.