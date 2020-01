United Brotherhoodin lakkauttamista aletaan käsitellä käräjäoikeudessa – Suomen vanhin rikollisjärjestö ilmoitti yllättäen lopettavansa toimintansa

Suomen vanhin rikollisryhmä

United Brotherhood perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät. UB:ssa on poliisin mukaan noin sata jäsentä, joista iso osa on vankilassa.