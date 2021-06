Kaikki rikollisten viestintä oli vuoden ajan poliisin luettavissa reaaliajassa – Europol takavarikoi satoja aseita ja tonneittain kokaiinia: Ruotsi pääsi räjähdeiskujen jäljille

Lue myös:

Europol kertoo, että salattu viestintäkanava saatiin levitettyä yli 300 rikollisryhmän käyttöön yli sataan maahan. Tietojen ansiosta yhteensä yli 800 epäiltyä on otettu kiinni sekä esimerkiksi noin 250 asetta ja kahdeksan tonnia kokaiinia on takavarikoitu. Lisäksi se on antanut erityisen ikkunan järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan ja keskeisiin toimijoihin, joihin viranomaiset pystyvät nyt kohdistamaan toimintaansa entistä voimakkaammin.