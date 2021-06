Oivallus oluttuopin äärellä johti satojen pidätyksiin – poliisi pääsi lukemaan 25 miljoonaa alamaailman viestiä huijaussovelluksensa kautta

AFP:n mukaan operaatioon liittyviä pidätyksiä on tehty yli 200. Ensimmäinen pidätys tehtiin marraskuussa 2019. Lisäksi poliisi on toteuttanut 500 etsintää, sadat ihmiset on asetettu syytteisiin ja tuhansia kiloja huumeita on takavarikoitu.