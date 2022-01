Suora lähetys kello 10: Huumekopla toi vuodessa 1700 kiloa huumeita – katukauppa-arvo 100 miljoonaa euroa

Kyseessä on kansainvälinen operaatio, jossa Suomessa otettiin kiinni mittavaa huumekauppaa tehneitä toimijoita.

Poliisi kertoo, että sillä on valmistumassa historiallisen mittavaa huumeiden levittämistä ja maahantuontia koskeva esitutkinta. Rikollisorganisaation uskotaan tuoneen vuodessa Suomeen 1700 kiloa huumausaineita. Takavarikkoon tästä ainemäärästä saatiin noin 500 kiloa. Tutkinta liittyy vahvasti Greenlight-operaatioon, ja organisaatiota pidetään suomalaisittain rikoksen päähaarasta, jossa virolaiset ja alankomaalaiset toimijat toivat Suomeen tutkinnanjohtaja Jari Rädyn sanoin "valtavan" määrän huumeita. Huumeet tuotiin maahan 11 erässä. Liigaa johdettiin Virosta ja Espanjasta. Espanjassa toimineella liigan päälliköllä oli Rädyn mukaan ollut "kaikki langat käsissään". Virossa taas toimi niin sanottu logistiikkakeskus, joka hoiti kuljetusjärjestelyt ja rahaliikenteen Suomesta Viron kautta Espanjaan. Rikoksessa käytettiin apuna peiteyhtiöitä.

Puoli tonnia amfetamiinia

Poliisin mukaan maahan tuotiin 706 kiloa amfetamiinia Alankomaista ja 770 kiloa kannabista Espanjasta. Lisäksi Suomeen tuotiin 24 kiloa kokaiinia ja 90 000 ekstaasitablettia amfetamiinierien ohessa Alankomaista. Poliisin arvion mukaan aineiden yhteenlaskettu katukauppa-arvo on noin 100 miljoonaa euroa.

– Kokonaisuus on poikkeuksellinen monella tapaa. Selvitetyt huumemäärät ovat Suomen mittakaavassa historiallisen suuria, esitutkintaa on suunnattu teknologian avulla erittäin vahvasti ja tutkinta on pohjatutunut tiiviiseen, kansainväliseen yhteistyöhön sekä Greenlightin että operatiivisen toiminnan osalta, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jari Räty KRP:n tiedotteessa.