Mitä Iranin ja Israelin konflikti tarkoittaa Gazan tilanteelle? "Eihän Israelillakaan loputtomiin resursseja ole"

Israelin saama tuki on muuttanut pelikentän

Israelin ja Iranin konfliktissa huomioitavaa on sota-asiantuntijoiden mukaan ollut se, kuinka paljon tukea Israel on saanut muilta mailta.

– Vielä muutamia päiviä sitten Israel oli kaikkien kritisoima maa ja yhtäkkiä sen saama tuki on laajaa. Tämä on muuttanut koko pelikentän. Israelilla on yhtäkkiä tilanne, jossa sillä on enemmän ystäviä, kun se olisi voinut ajatella, sanoo kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J Penttilä.